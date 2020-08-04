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雲林華山熱推「六寶盒」野餐饗宴　農遊古坑正是時候 

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▲華山商圈熱推創意風味餐由華山小吃、阿嬤私房菜、天秀山莊三名當家女廚以華山六寶「咖啡、茶、筍、香菇、苦茶油及蜂蜜」為主題，研發六寶盒野餐饗宴美食料理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲華山商圈熱推創意風味餐由華山小吃、阿嬤私房菜、天秀山莊三名當家女廚以華山六寶「咖啡、茶、筍、香菇、苦茶油及蜂蜜」為主題，研發六寶盒野餐饗宴美食料理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020台灣咖啡節國際烘豆大賽將於8月14日開跑，4日由小小廚師走秀表演呈現華山在地六寶，並由水土保持局南投分局、雲林縣政府、華山休閒農業區發展協會、華山休閒產業促進會及華山商圈店家等攜手推薦在地食材六寶創意料理，並邀請民眾到華山來趟好咖深度體驗，品味古坑華山之美。

華山地如其名，是山明水秀景色宜人的美麗山村，不只可以品嘗咖啡的香醇、山產的鮮美，更是一趟豐富的文化之旅，華山商圈熱推創意風味餐由華山小吃、阿嬤私房菜、天秀山莊三名當家女廚以華山六寶「咖啡、茶、筍、香菇、苦茶油及蜂蜜」為主題，研發六寶盒野餐饗宴美食料理，使用振興三倍券就能以限定優惠價3000元一次滿足全家人的味蕾。

水保局南投分局長陳榮俊指出，近年來為協助古坑地區咖啡產業的6級化發展，南投分局陸續結合茶改場、農糧署及雲林縣政府等資源與力量，從咖啡的栽培管理與病蟲害防治、加工後製及烘焙，以及行銷推廣等環節皆不遺餘力的整合協助與輔導。

華山休閒產業促進會理事長徐毓涵表示，以往大家來華山就只有想到咖啡，但在地其實有其他不同特色產業，近年來更因返鄉青農的加入讓在地農特產增添不少亮點。2020好咖深度體驗活動以「饗食華山六寶」為主題，在華山商圈店家的創意料理下，搖身一變為咖啡鮮蔬三明治、珍珠香菇肉丸子、脆筍蛋、咖啡醉雞、鄉野乾香二節翅、橙汁茶香排骨、蜂蜜佐柳丁天使蛋糕…等一道道清爽又美味的食蔬料理。

華山休閒產業促進會表示，農遊正夯熱，古坑鄉內的農遊券合作業者高達48家，提供餐飲、體驗、旅遊及農特產伴手禮等多樣選擇，慢遊古坑正是好時機。為鼓勵農遊，農委會水保局也加碼推出消費滿額抽獎活動，即日起，民眾來農村無論是遊玩體驗或購買好物，只要搭配振興券或農遊券到指定活動店家，當日現場消費滿500元即可獲得一張抽獎券。

欲報名2020華山好咖深度體驗的民眾請上https://reurl.cc/E7Ojnm報名。農村相關遊程資訊請持續關注「農村小童」Facebook粉絲專頁，洽詢「優遊農村夏日遊購送」訊息，請上「農村風情網」(https://rural.swcb.gov.tw/)

▲華山商圈熱推創意風味餐由華山小吃、阿嬤私房菜、天秀山莊三名當家女廚以華山六寶「咖啡、茶、筍、香菇、苦茶油及蜂蜜」為主題，研發六寶盒野餐饗宴美食料理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲華山商圈熱推創意風味餐由華山小吃、阿嬤私房菜、天秀山莊三名當家女廚以華山六寶「咖啡、茶、筍、香菇、苦茶油及蜂蜜」為主題，研發六寶盒野餐饗宴美食料理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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