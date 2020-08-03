雲林振興一呼百應　虎尾商圈百家商店聯合搶商機  

▲今日虎尾鎮魅力商圈集合在地百家店家、百款優惠，由虎尾鎮魅力商圈發展協會成員共推振興方案，以「百家、百天、創百萬」口號，搶攻振興券商機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會串聯Accupass活動通票券平台，推出在地人體驗推薦路線，公布商圈百家業者超值優惠折扣搶攻振興券商機，3日下午舉行「虎尾商圈一呼百應振興券記者會」，由雲林百家業者，邀請民眾來雲林縣虎尾鎮魅力商圈旅遊，享振興三倍券優惠，抽IPhone及汽車。

今日虎尾鎮魅力商圈集合在地百家店家、百款優惠，由虎尾鎮魅力商圈發展協會成員共推振興方案，以「百家、百天、創百萬」口號，搶攻振興券商機，雲林縣長張麗善、經濟部中小企業處處長何晉滄、虎尾鎮公所主秘周瑛坤、雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會理事長程素鳳、財團法人中衛發展中心董事長謝明達、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉，聯合帶領百家業者一起拚百萬業績。

縣長張麗善表示，縣府在振興經濟、推展觀光不遺餘力，目前雲林縣防疫新生活振興經濟活動及遊雲林抽汽車等促進商機活動正如火如荼進行中，除了虎尾商圈一呼百應振興券活動之外，雲林還有許多商圈、觀光工廠也加入振興觀光行列，縣府規劃多款遊程及有趣活動，此刻劍湖山也推出適合親子同遊的北海小英雄主題樂園，非常歡迎大家來雲林吃喝玩樂，繽紛一夏。

經濟部中小企業處處長何晉滄指出，虎尾鎮充滿歷史文化特色，更有蓬勃商業活動。此次商圈店家願意把資源跟政府三倍券結合行銷，在程理事長號召下共同加碼，推出振興促銷活動，吸引民眾來虎尾商圈消費，相信對於振興虎尾地區商業發展，創造經濟榮景指日可待，期望虎尾商圈再次擔任領頭羊角色，扮演全國商圈示範標竿。

►二手票券豐富你的生活



►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」



【其他新聞】

►雲林虎尾中元祭 鎮長丁學忠化身司馬中原拍鬼片...貞子露美腿很搶鏡

►斗六文旦即將進入採收期 雲林縣議員籲警方、縣府落實照顧農民

►禽流感疫情再現 雲林縣禽場撲殺銷毀5949隻土雞

►推動0歲閱讀 雲林縣文觀處「閱讀起步走」系列活動開跑

►「百讚玩咖·啡要古農」 62件國產咖啡豆評鑑暨農會百周年慶