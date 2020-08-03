斗六文旦即將進入採收期　雲林縣議員籲警方、縣府落實照顧農民

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六文旦因果肉細緻好口感，絕佳品質名聞遐邇，高價值果實往往成為小偷覬覦的目標，斗六有縣議員接到果農投訴，往年警方都會警力支援成立「護柚專案」強化防竊，但今年已然到了採收期，卻未見警方有動作，預計近日自行成立防護網守夜並商請巡守隊幫忙防竊。

▲雲林縣斗六文旦因果肉細緻好口感，絕佳品質名聞遐邇，高價值果實往往成為小偷覬覦的目標。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員王又民指出，每年都會展開護柚專案看顧農民的農產品，逐年以來規模與作為都是非常落實，那今年可能是警察局本身業務多，到現在已快到採收時間都沒有啟動護柚專案，那我們就只好恢復到以前沒有護柚專案的時候，農民自己編組輪班，在重要的路口設計警示燈來守夜看顧。

王又民說，今年遇上閏月，以往採收期落在白露前，今年白鷺與中秋節距離太近，柚子屬後熟的果實將於近日陸續採收；將召集農民自我防衛竊賊，由農民自行阻立的防護網也需商請巡守隊幫忙互助巡守，那如還有缺口除了自備錄影機之外再商榷附近的保全公司夜間巡邏的時候可以繞道柚子園巡視一下。

縣議員王又民提到，照顧農民的生計應該是延續性的，也應該是要真心真意的來照顧農民。而縣政府這幾年在這一塊做得並不是很好，以農產業保險來講，在保險費總額中央為照顧農民均補助50%，舉例宜蘭縣政府再挺柚農40％、柚農僅需自付10％；而花蓮縣政府補助柚農30％、柚農自付20％，雲林縣則是縣府補助10％、柚農自付40％。

王又民認為農民為短期的3、4個月在這農產的損失險當中自付40%，製造農民生計上的負擔所以大部分農民選擇不投保，那在損失險農民未投保狀況下，地方的警方又不啟動護柚專案，很難想像農民的農產財產如何確保，呼籲警察局，不要讓連續5年0失竊護柚破功，自從縣政府從改朝換代之後我也希望縣長與縣政府能夠落實照顧農民。

▲雲林縣議員王又民認為照顧農民的生計應該是延續性的，呼籲警方、縣府落實照顧農民。（圖／記者蔡佩旻攝）

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