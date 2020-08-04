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隨行碼「一掃」進入小巨蛋！萬人演唱會8／8實名制入場

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實習記者郭思妏／綜合報導

疫情解封後，台北小巨蛋主場館將於8月8日舉辦首場萬人演唱會活動，雖然台灣疫情相對其他國家較穩定，但還是要做好防疫措施。台北捷運公司表示，觀眾進場時必須遵守防疫3原則，包括自備口罩並全程配戴、需測量體溫、實聯（名）制登錄。

台北捷運局表示，民眾當天入場要落實相關防疫程序才可進入，進場前除了要給工作人員檢查門票外，還要主動提供台北隨行碼或是身分證，以便人員掃描、並進行實聯（名）制登錄，以加快進場速度。

▲▼ 觀眾進入台北小巨蛋時須遵守防疫3原則。（圖／翻攝自台北捷運臉書粉專）

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▲觀眾進入台北小巨蛋時須遵守防疫3原則。（圖／翻攝自台北捷運臉書粉專）

不論是工作人員或是觀眾，一旦進入小巨蛋都要做好正確的防疫措施。北捷談到，場館內的第一線服務人員值勤時，也會全面量測體溫及戴口罩，並針對觀眾接觸較多的區域加強消毒頻率，在每一場活動結束後，更將對觀眾席進行全面清潔與消毒。

另外，捷運局已在FB粉專「台北捷運」上貼出相關貼文，分享台北隨行碼快速進場的攻略，同時提醒民眾可以事先掃描QR Code，輸入基本資料以完成申請。民眾在收到隨行碼的手機簡訊後，可以先存至自己的手機相簿中，並於進場時出示隨行碼及票券，給工作人員掃描登記後即可。

▼台北小巨蛋主場館將於8月8日舉辦解封後首場萬人演唱會活動。（圖／東森國際）

▲▼台北小巨蛋場館外觀。（圖／東森國際）

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