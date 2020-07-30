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後防疫時代！護理師「好不了的手」護手霜也沒用　一張照網毋甘：妳是天使

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女護理師貼出手的照片，讓網友很「毋甘」。（圖／（左）Pexels、（右）翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

儘管後防疫時代來臨，但對醫護人員來說仍不能鬆懈，所有的防護措施都得要做好。一名女護理師日前在臉書《爆怨公社》貼出一張照片「這是護理師的手」，說她現在還是每天用酒精消毒手，還戴有粉手套，造成手又乾又癢又脫皮，擦護手霜也沒有用。照片一出，其他網友都相當不忍心，「辛苦了，十分偉大。」

這位女網友貼出照片，文中表示，「這是護理師的手，每天用酒精洗手，使用有粉手套，手每天又乾又癢又脫皮，擦護手霜也沒用，真的很煩……」，最後則笑說她抱怨歸抱怨，還是會乖乖洗手，並用hashtag大吐心聲「#有沒有辦法救救我的手」、「#有粉手套會逐步禁止」、「#真是一大福音」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲護理師的手乾到脫皮。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，許多人紛紛留言打氣，「辛苦了……台灣感謝有你」、「辛苦了！感謝有您們」、「辛苦了！感謝有您們」、「有什麼護手霜可推薦的，我買三條送她」、「每次看到我護理朋友po她的手照，就覺得超心疼」、「妳的手很美，這是天使的手、救人的手」、「辛苦了，心跟手都是美美的。」

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