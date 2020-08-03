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捷運、貓纜、兒童新樂園　北捷公布颱風「暫停營運」標準

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▲兒童新樂園。（圖／臺北捷運公司提供）

▲兒童新樂園。（圖／台北捷運公司提供）

記者黃巈禾／台北報導

為確保哈格比颱風期間捷運系統和旅客安全，台北捷運公司公布，捷運、貓空纜車及兒童新樂園暫停營運的標準，請民眾注意；另外，若北市府宣布停班停課，北投會館、捷運商品館、北車捷運遺失物中心及小巨蛋冰上樂園也配合暫停營業。

捷運方面，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線及環狀線等各路線，當高架及平面段實際瞬間風速達11級風以上，或10分鐘內之平均風速為10級風以上時，即依照標準作業程序暫停營運。高運量地下段部分，仍將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。文湖線當瞬間風力達10級風以上，或10分鐘平均風力達8級風以上時，即依照標準作業程序暫停營運。

貓纜和兒童新樂園發布陸上颱風警報（警戒區域含台北地區）後，將視風雨情況決定是否暫停營運，若北市府宣布停止上班或上課，將暫停營運。

為預防颱風帶來豪雨，捷運全系統(包括捷運機廠、車站，及停車場、地下商店街)、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，已加強檢視各項防洪設備，如防洪閘門及抽水機等，並完成防颱整備作業。此外，若市府宣布停班停課，北投會館、捷運商品館、臺北車站捷運遺失物中心及小巨蛋冰上樂園亦配合暫停營業。

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