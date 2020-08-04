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台南歸仁鐵皮工廠藏職業賭場　24賭客「沒人戴口罩」嚇到警

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▲台南市歸仁分局前往歸仁區中正南路１間鐵皮工廠，破獲吳姓男子主持的天九牌職業賭場，警方提供口罩給現場賭客戴，以防止遭到疫情傳染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁分局前往歸仁區中正南路１間鐵皮工廠，破獲吳姓男子主持的天九牌職業賭場，警方提供口罩給現場賭客戴，以防止遭到疫情傳染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

者林悅／台南報導

台南市歸仁分局8月3日前往歸仁區中正南路一間鐵皮工廠，破獲吳姓男子主持的天九牌職業賭場，警方發現現場所有賭客，均未戴口罩聚在一起賭博，立即提供口罩給賭客戴，以防止發生疫情傳染，現場查扣賭具天九牌、手機外，並查扣抽頭金及賭資共50餘萬元，並將工作人員3人及賭客共24人，全部帶回偵辦。

▲台南市歸仁分局前往歸仁區中正南路１間鐵皮工廠，破獲吳姓男子主持的天九牌職業賭場，警方提供口罩給現場賭客戴，以防止遭到疫情傳染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局專案小組見時機成熟，調集分局28名警力，由張副分局長帶隊以優勢警力翻越圍牆進行查緝，在該鐵皮屋內，一舉破獲由吳姓主嫌所主持天九牌職業賭場，因多數賭客均為外地人，係由該賭場司機以車輛載運至該處賭博，於查獲時賭客獲知賭場與警察分局相距不過約1公里路程，讓落網賭客抱怨稱：「早知道警察在隔壁，就不來了」。

警方將該批賭客分批載回偵辦外，在現場更以M-POLICE電腦過濾是否有居家檢疫對象違規外出，並逐一測量體溫確認賭客身體未發燒，至歸仁分局時警方再向賭客宣導防疫規定，於進入密閉空間內請一律戴口罩，並提供酒精消毒水消毒，徹底貫徹市府及黃偉哲市長防疫規定辦理，也成功防堵因賭場群聚所可能造成防疫之破口。

警方調查後將現場吳負負人吳及現場工作人員3人，依涉犯賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，另賭客21名依違反社會秩序維護法第84條規定裁處罰鍰。

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