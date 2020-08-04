台南強制戴口罩政策受質疑　黃偉哲：視疫情動態檢討！

▲針對台南市強制戴口罩政策備受外界質疑，台南市長黃偉哲說明指出，口罩政策或是防疫都是動態的檢討，當疫情舒緩的時候，就可以比較輕鬆過日子。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市強制戴口罩政策備受外界質疑，台南市長黃偉哲4日上午說明指出，口罩政策或是防疫都是動態的檢討，當疫情舒緩的時候，就可以比較輕鬆過日子，但是最近境外移入的國人或是外籍人士紛紛確診為陽性，加上台南被批評戴口罩比率低，所以檢討宣導大家室內戴口罩。

黃偉哲說，事實上從6月7日解封以來，有一段時間大家心情都滿鬆懈的，但是自從最近連續有3個感染源不明的弱陽性確診者的這種狀況，那再加上許多境外移入的國人或是外籍人士紛紛確診為陽性，所以讓市民朋友們大家覺得憂心忡忡。

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事實上，中央疫情指揮中心也再三再次對於一些室內需要戴口罩、保持社交距離一再宣導，包括KTV、K書中心、電梯、電影院等等，中央疫情指揮中心已經明確定義什麼叫室內應該要戴口罩，那市府鑒於外界常常有批評台南市戴口罩的比率偏低，所以說我們可能要檢討、加強宣導。

黃偉哲說，那兩個禮拜宣導期過後，如果疫情已經舒緩了，當然就不必直接開罰，那如果疫情還是嚴峻的話，可能我們台南市就率先變成第1個要強力實施有罰則的口罩政策。其實說精確一點是口罩跟社交距離，二擇一。將來如果更嚴格的要求說既要戴口罩，又要維持社交距離的話，我們也會遵行中央疫情指揮中心的要求。因此他覺得其實這部分是動態調整，這是第一個。

第二個，定義明確，市府依照中央疫情指揮中心所定義的室內要戴口罩的定義。第三個，台南市如果疫情逆轉急轉直下變得很嚴重的話，可能就要變成直接開罰。所以說，這兩週是宣導期，也是緩衝期。

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