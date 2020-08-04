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陸日增36例確診　新疆現存染疫者「破600人」

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲大陸本土新冠肺炎疫情出現復發。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸新疆、遼寧疫情持續復發。據大陸國家衛健委4日早通報，8月3日0—24時31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例36例，本土病例30例（新疆28例，遼寧2例），其中新疆自7月中疫情復發以來，現存確診病例數已突破600大關，達到606例。

衛健委通報數據顯示，8月3日0—24時，大陸新增確診36例病例中，境外輸入病例6例（廣東4例，上海1例，四川1例），本土病例30例（新疆28例，遼寧2例），新增無症狀感染者21例（境外輸入12例）。

在此之下，大陸現有確診病例800例（其中重症病例36例），累計治愈出院病例79030例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例84464例，現有疑似病例5例。

以當前疫情重災區新疆來看，8月3日0時至24時，新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）報告新增新冠肺炎確診病例28例，新增無症狀感染者9例，均在烏魯木齊市；新增治愈出院確診病例12例，無症狀感染者解除醫學觀察11例，均在烏魯木齊市。

截至目前，新疆（含兵團）現有確診病例606例（危重症6例、重症21例），其中烏魯木齊市602例、喀什地區2例（烏魯木齊市輸入病例1例、烏魯木齊市疫情關聯病例1例）、昌吉州1例（烏魯木齊市輸入）、兵團1例；現有無症狀感染者114例，其中烏魯木齊市112例、昌吉州1例（烏魯木齊市輸入）、兵團1例；尚有15213人正在接受醫學觀察。

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