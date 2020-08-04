台南將軍區3民宅人很多...專勤隊兵分3路突襲查獲25非法移工

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，台南市將軍區3處民宅內有多名失聯移工，白天由專人開車載往七股鹽山附近大型工地工作，夜間則返回處所休息，台南市專勤隊會同台南市勞工局、學甲分局及佳里分局，兵分3 路動員35名人力，一舉緝獲25名非法外來移工。

▲台南市專勤隊會同台南市勞工局、學甲分局及佳里分局，兵分3 路動員一舉緝獲25名非法外來移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊幹員經多次探勘，發現該批非法外來人口均於清晨出門上工，即決定利用凌晨天色未亮之際，同步執行3處住所查緝，均採前後門包夾突襲，在第一處據點，除了1名女性失聯移工在庭院吃早餐，其餘移工個個赤裸上身，睡得正香甜，被叫醒時仍一臉恍惚，根本來不及逃跑。

第二處據點則是趁送餐之際，越南移工誤以為早餐上門，未料竟是專勤隊幹員出現，一臉驚慌未定，早餐還未來得及吃，即遭逮捕。第三處據點則有多名越南移工正準備由司機載往工地，幹員趁其不備，見機攔截圍捕，車內移工見無處可逃，只得乖乖就範。經調查這批非法外來人口均從事搭建太陽能板工作，日薪約新台幣1600元，專勤隊將持續追查涉案之非法雇主及仲介等人到案說明。

台南市專勤隊隊長李建雄呼籲，請國人切勿貪圖一時便利而聘僱失聯移工或未經工作許可之外籍人士從事工作，一經查獲，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，若5年內再犯更涉及刑責。歡迎民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同保障合法、打擊不法。

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