國民黨立委廖國棟、陳超明涉嫌收賄　江啟臣「絕不護短」：該怎麼辦就怎麼辦





▲國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（資料照／記者游宗樺攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於國民黨立委廖國棟、陳超明涉入收賄醜聞，外界認為應直接停止黨權或開除黨籍，國民黨主席江啟臣4日再度強調，國民黨只要羈押就停權，絕不護短，該怎麼辦就怎麼辦，更應檢討如何避免再次發生收賄事件。

江啟臣表示，國民黨絕對不護短，該怎麼辦就怎麼辦，雖然黨紀是一審有罪停權，二審有罪開除黨籍。目前還在羈押受審，國民黨目前立場是「羈押就停權」，對於犯罪手法、收賄方法是什麼，司法一定要調查清楚，未來國會制度也應檢討。

江啟臣說，實際上，涉案立委被收押也無法行使職權，時代力量立即做出處分，是因為徐永明是黨主席，務實的做法是要避免這樣的事情再次發生，而不是切割、斷尾求生，一個政黨黨紀不同是一回事，必須澄清自己是反貪腐，黨紀畢竟不是法律，最後還是回歸到司法。

江啟臣說，依據國民黨黨章，一審有罪停權，二審有罪開除黨籍。司法真相才是重點，這起事件不需要開考紀會，將會展現反貪腐的決心，只要羈押就停權，人民想看到的是黨對於事件，勿枉勿縱、徹查到底的態度，未來再提名上要更審慎，站在避免這樣的事情又發生在國民黨。

▲國民黨立委陳超明移送。（資料照／記者劉昌松攝）

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