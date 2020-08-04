立委收賄風暴！涉貪8人「候審室睡第3晚」　法院4日宣布裁定結果

▲台北地院3日晚間9時訊問完所有被告，諭知4日下午2時30分宣布裁定結果。（圖／記者游宗樺攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立委集體收賄案震撼台灣社會，台北地院連續2天召開羈押庭，3日晚間9時訊問完所有被告，諭知4日下午2時30分裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等8人是否羈押。另無黨籍立委趙正宇收殯葬業者千萬賄款案，台北地院2日准予趙正宇100萬元交保、裁定助理收押。

台北地院2日下午召開羈押庭，直到3日晚間才全部庭訊結束，目前僅前立委陳唐山50萬元交保、無黨籍立委趙正宇100萬元交保。其餘包含陳超明、廖國棟、蘇震清、徐永明，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟助理丁復華、太流前董座李恆隆、白手套郭克銘仍在等待法院裁定。

▲趙正宇2日被法官裁定100萬交保、助理林家騏收押。（圖／記者黃彥傑攝）

台北地院法官3日晚間庭訊結束後諭知被告，全案4日下午2時30分才會宣布裁定结果，因此除了已經交保的陳唐山、趙正宇2人，其餘8人恐怕要繼續在候審室度過第3晚。

檢調調查，李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等立委，希望透過立委質詢、審預算、舉辦公聽會等職權，施壓經濟部官員，藉此奪回SOGO經營權。此案亦牽扯出殯葬業者行賄案。

北檢7月底兵分65路搜索、約談63人，並在趙正宇住處查扣920萬現金，1日複訊後認為蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘等10人犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串之虞，向北院聲請羈押禁見。

趙正宇雖然配合辦案，但仍不斷碎念「辦立委要有把握」，供稱錢是另外向朋友借來的。趙的助理林家騏則一肩扛下，聲稱賄款都被他拿去賭博輸光。台北地院2日裁定收押林家騏、准予趙100萬元交保。