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「爸爸莫名其妙被抓了！」主任怕被押當庭拍桌咆哮　立委老神在在

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▲▼蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明、 趙正宇。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

▲蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明、 趙正宇，涉嫌收賄施壓，北院連續2日訊問被告。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

記者羅志華／台北報導

6名現、卸任立委涉嫌收賄施壓政府官員，檢方聲押「4立委、1主席」創台灣司法紀錄，北院繼2日裁定趙正宇100萬交保、辦公室主任林家麒羈押禁見後，3日再訊問立委蘇震清、廖國棟，及各自的辦公室主任共4人，2位主任對檢方控訴都覺得相當委屈，甚至拍桌咆哮，而兩位立委則心情平穩。

北院今日先後、個別訊問兩組主任及立委，上午蘇辦主任余學洋庭訊時，提到家人一度激動拍桌，庭外的幼子則在等待過程中，天真地問「爸爸怎麼了」，只見余太太無奈回道「爸爸莫名其妙被抓了」，母子倆在律師安撫下，一臉擔心地離開現場。

而立委蘇震清則在下一庭心情平穩，律師庭外受訪時，表示委員是「看過大風大浪的人」，並強調檢方查出的金流都是借款。

廖辦主任丁復華在下午開庭時，面對檢方控訴相當委屈一度激動咆哮，聲音之大傳出法庭，並強調為照顧孩子絕對不會逃亡。

接著出庭的廖國棟則相當冷靜，開庭前半由律師陳述，否認收錢外，更強調行為「合法合憲」。

由於北院2日訊問陽明山土地變更案，裁定立委趙正宇100萬交保、主任林家麒羈押禁見，蘇辦、廖辦主任或許從律師得知這裁定結果，才會於今日庭上顯得特別委屈。

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