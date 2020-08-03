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蘇震清12年立委「存款」從0飆破7千萬　財產曝光土地8筆、持股173萬

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▲▼民進黨立委蘇震清針對國民黨指控其利用國營事業圖利一事出面澄清。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委蘇震清。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委蘇震清弊案纏身，近日又遭檢調查出收賄2000萬元，但太流公司前董事長李恆隆則聲稱是借貸。不過，根據《廉政專刊》財產申報顯示，蘇震清自2008年擔任立委以來，財產申報上的存款從零到連任3屆立委後，2016年增加1千多萬元，一直到2019年存款金額已高達7千多萬元，數字相當驚人。

蘇震清2008年財產申報，存款零，土地6筆、建物2筆，並持有「亞太固網」的股票，價值為300萬元；妻子廖靖汝投資「來和企業有限公司」、「南島休閒育樂公司」共2百萬元。

▲▼蘇震清2008年12月財產申報。（圖／翻攝廉政專刊）

▲蘇震清2008年12月財產申報。（圖／翻攝廉政專刊，點圖放大）

而蘇震清連任3屆立委，8年來存款從零增加到逾1千萬，2016財產申報，蘇震清夫婦存款共有1584萬9235元；土地8筆、建物2筆；有價證券皆為空白；另增加了4525萬1279元的房屋貸款。

▲▼蘇震清2016年12月財產申報。（圖／翻攝廉政專刊）

▲蘇震清2016年12月財產申報。（圖／翻攝廉政專刊，點圖放大）

在近兩年的財產申報中，2018年11月財產申報顯示，蘇震清存款部分，有4388萬2457元；有價證券金額達122萬2412元，分別持有億光、潤泰全股票，所有人為他的妻子廖靖汝；債務金額7273萬5386元。

不動產土地部分共有9筆，包括台東有3筆、屏東5筆、桃園1筆；建物共有10筆，包括屏東4筆、桃園6筆；大部分都登記在妻子廖靖汝名下。

▲▼蘇震清2018年11月財產申報。（圖／翻攝廉政專刊）

▲蘇震清2018年11月財產申報。（圖／翻攝廉政專刊，點圖放大）

蘇震清最新財產申報資料刊於第159期《廉政專刊》，2019年11月財產申報存款金額高達7528萬5730元，與2018年11月存款相比，增加3000多萬元。

不動產部分，土地8筆、建物4筆；有價證券金額為173萬2132元，包括億光股票、潤泰全股票；基金受益憑證金額為172萬9712元；債務高達2億408萬887元。

太流公司前董事長李恆隆涉嫌為了搶回SOGO百貨經營權，從2013年起，長期行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、陳唐山、徐永明等5名現、卸任立委，金額從10多萬到上千萬元。其中蘇震清被查出收賄2000萬元，但李恆隆受訪時稱，那是借貸「他已經還了」，強調雙方認識很久，所以才會借他錢，自認清白、而且是被害人。

▲▼蘇震清2019年11月財產申報。（圖／翻攝廉政專刊）

▲蘇震清2019年11月財產申報。（圖／翻攝廉政專刊，點圖放大）

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