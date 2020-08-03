蘇震清12年立委「存款」從0飆破7千萬　財產曝光土地8筆、持股173萬

▲民進黨立委蘇震清。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委蘇震清弊案纏身，近日又遭檢調查出收賄2000萬元，但太流公司前董事長李恆隆則聲稱是借貸。不過，根據《廉政專刊》財產申報顯示，蘇震清自2008年擔任立委以來，財產申報上的存款從零到連任3屆立委後，2016年增加1千多萬元，一直到2019年存款金額已高達7千多萬元，數字相當驚人。

蘇震清2008年財產申報，存款零，土地6筆、建物2筆，並持有「亞太固網」的股票，價值為300萬元；妻子廖靖汝投資「來和企業有限公司」、「南島休閒育樂公司」共2百萬元。

▲蘇震清2008年12月財產申報。（圖／翻攝廉政專刊，點圖放大）



而蘇震清連任3屆立委，8年來存款從零增加到逾1千萬，2016財產申報，蘇震清夫婦存款共有1584萬9235元；土地8筆、建物2筆；有價證券皆為空白；另增加了4525萬1279元的房屋貸款。

▲蘇震清2016年12月財產申報。（圖／翻攝廉政專刊，點圖放大）



在近兩年的財產申報中，2018年11月財產申報顯示，蘇震清存款部分，有4388萬2457元；有價證券金額達122萬2412元，分別持有億光、潤泰全股票，所有人為他的妻子廖靖汝；債務金額7273萬5386元。

不動產土地部分共有9筆，包括台東有3筆、屏東5筆、桃園1筆；建物共有10筆，包括屏東4筆、桃園6筆；大部分都登記在妻子廖靖汝名下。

▲蘇震清2018年11月財產申報。（圖／翻攝廉政專刊，點圖放大）



蘇震清最新財產申報資料刊於第159期《廉政專刊》，2019年11月財產申報存款金額高達7528萬5730元，與2018年11月存款相比，增加3000多萬元。

不動產部分，土地8筆、建物4筆；有價證券金額為173萬2132元，包括億光股票、潤泰全股票；基金受益憑證金額為172萬9712元；債務高達2億408萬887元。

太流公司前董事長李恆隆涉嫌為了搶回SOGO百貨經營權，從2013年起，長期行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、陳唐山、徐永明等5名現、卸任立委，金額從10多萬到上千萬元。其中蘇震清被查出收賄2000萬元，但李恆隆受訪時稱，那是借貸「他已經還了」，強調雙方認識很久，所以才會借他錢，自認清白、而且是被害人。

▲蘇震清2019年11月財產申報。（圖／翻攝廉政專刊，點圖放大）