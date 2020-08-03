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陳超明向這兩家銀行借了1600萬　　財產申報曝光44筆土地在苗栗竹南

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▲▼國民黨立委陳超明移送。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨立委陳超明移送。（圖／記者劉昌松攝）

記者楊蕓／台北報導

北檢偵辦立委收賄弊案，認為現任民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇，前立委、時代力量黨主席徐永明、國民黨立委廖國棟、陳超明等涉嫌收賄。其中，根據監察院第159期（109年4月17日出版）廉政專刊，陳超明申報的財產有位於苗栗縣竹南鎮44筆土地，另有債務1637萬7036元。

監察院財產申報顯出，陳超明在苗栗縣竹南鎮擁有44筆土地，取得時間都超過5年，且大部分都是繼承，僅有一筆為買賣取得，都沒有列出價格。建物部分則擁有1筆，自1974年取得，位在苗栗縣竹南鎮。

▲▼陳超明財產申報。（圖／翻攝自廉政專刊第159期）

▲▼陳超明財產申報。（圖／翻攝自廉政專刊第159期，點圖放大）

存款部份，陳超明申報的金額為130萬8105元，有價證券的股票部分（以面價10元計算）則有10萬7040元。

至於債務部分，陳超明申報共有兩筆，分別是土地銀行、玉山銀行的授信，總共1637萬7036元，取得原因為「週轉金」。

陳超明涉嫌收賄介入SOGO經營權之爭，其他涉案人包括廖國棟、蘇震清、徐永明、前立委陳唐山等人。陳超明1日深夜被移送到北檢時，雙手合十表示「沒有，絕對沒有」。

▲▼陳超明財產申報。（圖／翻攝自廉政專刊第159期）

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