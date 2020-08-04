立法院喬事王「3類助理」曝光！　第3種立委換屆秒換宿主

記者黃翊婷／綜合報導

針對立委集體收賄案，台北地院將在4日下午2時30分裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等8人是否羈押。而這起震撼台灣社會的事件，也讓不少民眾對於政壇生態感到好奇，事實上，部分民間企業遇到問題的確會請民代幫忙喬一下，而立法院的喬事王其實是這「3種助理」。

▲徐永明辦公室前助理李承值5萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

根據《聯合新聞網》報導，在立法院中具有影響力的助理分為3種，第一種是親信助理，通常由立委的丈夫、妻子或子女擔任，也有可能是長期跟隨的幕僚或左右手；第二種是非常資深的萬年助理，人脈廣、懂議事程序和法案，交際手腕相當了得；第三種則是所謂的便當助理，或稱為掛名助理，與立委是共生關係，這類型的助理多半對某種產業很有影響力，每逢立委換屆，就會去尋找下一家「宿主」，在這次的立委集體收賄案中，似乎就有第三種助理的存在。

此外，台北地院2日下午召開羈押庭，直到3日晚間才全部庭訊結束，目前已知前立委陳唐山50萬元交保、無黨籍立委趙正宇100萬元交保，其餘包含陳超明、廖國棟、蘇震清、徐永明，以及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟助理丁復華、太流前董座李恆隆、白手套郭克銘等人，仍在等待裁定；據悉，法院4日下午2時30分才會宣布裁定结果。

▲SOGO前負責人李恆隆。（圖／記者游宗樺攝）

檢調調查，李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等立委，希望透過立委質詢、審預算、舉辦公聽會等職權，施壓經濟部官員，藉此奪回SOGO經營權，沒想到這起案件也牽扯出殯葬業者行賄案。

北檢7月底兵分65路搜索、約談63人，並在趙正宇住處查扣920萬現金，1日複訊後認為蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘等10人犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串之虞，向台北地院聲請羈押禁見。

趙正宇雖然配合辦案，但仍不斷碎念「辦立委要有把握」，供稱錢是另外向朋友借來的；趙的助理林家騏則一肩扛下，聲稱賄款都被他拿去賭博輸光。台北地院2日裁定收押林家騏，並准予趙100萬元交保。