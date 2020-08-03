　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

立委收賄案再創紀錄　李恆隆付2870萬「借貸、獻金」徐永明拒絕：暫不需要

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼立委集體貪污案，SOGO前負責人李恆隆。（圖／記者游宗樺攝）

▲李恆隆涉嫌為了SOGO經營權行賄立委遭聲押，但他強調只是借貸、政治獻金。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

立委蘇震清、廖國棟、陳超明及時力黨主席徐永明，因涉嫌收受前太流公司董座李恆隆賄賂，一併遭檢方聲押禁見，李因自認受到委屈，激動陳述自己付了3立委2870萬元，都是「單純借貸、競選獻金」，絕無不法，至於徐則以暫不需要為由，拒絕他的金援。法官庭訊後決定，4日下午裁定是否羈押，創下被告被連續留置4晚的司法紀錄。

台北地檢署指揮調查局多地處站，在7月31日兵分65路搜索約談本件立委集體涉貪案，經漏夜訊問，8月1日下午聲押10名涉嫌行、收賄被告，移送法院候審室，法官在2日僅裁定立委趙正宇100萬元交保、趙的辦公室主任林家騏收押禁見，其餘包括蘇、廖、陳、徐等被告，分批開庭訊問到3日晚間9點結束。

▲▼ 徐永明 。（圖／記者游宗樺攝）

▲李恆隆說徐永明婉拒了金援。（資料照／記者游宗樺攝）

其中被控為了爭奪SOGO經營權而行賄的李恆隆，在2日首次庭訊時，主動表明很多事情要向法官說明，因時間不夠，法官同意在3日、訊問完全部被告候，再給李說明機會，李在3日晚間慷慨激昂陳述1個多小時，講到激動處，連法庭門外都能聽到聲音。

李表示自己不知道在台灣開支票也會有罪，他承認曾給了蘇震清2100萬元、廖國棟670萬元、陳超明和陳的助理共100萬元，但李強調這些都是借貸、立委競選時的政治獻金，至於外傳徐永明也收了200萬元部分，李驚爆，確實曾經也要金援徐永明，但是對方以暫時不需要為由，拒絕了。

▲▼立委蘇震清涉嫌收賄2000萬移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲李恆隆承認給了蘇震清2100萬元。（資料照／記者游宗樺攝）

由於全案至今仍有多達8名被告，分別被檢察官認為涉嫌行、收賄、白手套等犯行，法官無法在短時間內完成裁定，因此在3日晚間9點庭訊結束後，預計4日下午才能通知檢辯雙方到庭，同時宣示裁定結果，總計從31日開始，包括3立委、1主席在內的8名遭聲押被告，共在北檢、北院的地下候審室過了4個晚上，創下司法史上首例。

療癒！紓壓！心訣大公開

【相關新聞】

影／趙正宇涉貪嗆「辦立委要有把握」獲交保　基層檢怒批：只敢押沒權勢的人

一封匿名檢舉信揭黑幕！立委收賄價碼曝...人沒來照收200萬「李恆隆嫌貴」

蘇震清慘了！涉SOGO經營權被聲押　檢調再劍指「誠美材掏空+印尼參訪圖私利」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
立委收賄案再創紀錄！8人被留置4晚　李恆隆坦承付立委2870
隋棠揭「女童遭叔姪侵犯」！屏東教處發文槓　2負責人懲處出爐
癌症早期警訊Top10！　專家曝「6大族群」很危險
快訊／恭喜！柯有倫老婆生了　迎愛女PO一家三口合照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水利處員工遭捲機器「屍首分離」慘死　曾PO父子合照：再多辛苦都欣慰

立委收賄案再創紀錄　李恆隆付2870萬「借貸、獻金」徐永明拒絕：暫不需要

彰化男吃FM2開車！時速160km「路殺女騎士」　法院判決出爐

台中20歲男大生「雨天滑自摔」遭公車撞！頭部重創血濺馬路亡

快訊／三峽路邊突然火燒車！消防撲滅「驚見一具焦屍」

21歲警遭「無照少年」猛撞！腦死確定…家屬哭簽「器捐同意書」可救10家庭

台企銀女內鬼驚爆「超級水果控」！收23萬禮盒...暗助潤寅詐貸狂挖100億

出遊用餐後人不見！　婦人24小時後被尋獲...蹲坐1公里外排水溝

影／桃園2聯結車肇禍！　1撞分隔島擊落號誌桿　1卡陸橋下90分鐘

夾娃娃機赫見「金太陽鸚鵡」驚嚇亂竄！網友曝機台地點...最高可罰200萬

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

水利處員工遭捲機器「屍首分離」慘死　曾PO父子合照：再多辛苦都欣慰

立委收賄案再創紀錄　李恆隆付2870萬「借貸、獻金」徐永明拒絕：暫不需要

彰化男吃FM2開車！時速160km「路殺女騎士」　法院判決出爐

台中20歲男大生「雨天滑自摔」遭公車撞！頭部重創血濺馬路亡

快訊／三峽路邊突然火燒車！消防撲滅「驚見一具焦屍」

21歲警遭「無照少年」猛撞！腦死確定…家屬哭簽「器捐同意書」可救10家庭

台企銀女內鬼驚爆「超級水果控」！收23萬禮盒...暗助潤寅詐貸狂挖100億

出遊用餐後人不見！　婦人24小時後被尋獲...蹲坐1公里外排水溝

影／桃園2聯結車肇禍！　1撞分隔島擊落號誌桿　1卡陸橋下90分鐘

夾娃娃機赫見「金太陽鸚鵡」驚嚇亂竄！網友曝機台地點...最高可罰200萬

簽證剩3天到期！陸駐美記者將被迫離境？胡錫進嗆：爆媒體戰美國會很難受

高雄新開飯店「JOHO HOTEL」即起試營運　免費享職人管家客製行程、下午茶

桃園「牽手泰泰國文化協會」成立　孫莉安榮任理事長

野生陳美鳳現身台南！　穿薄紗透視褲「纖細美腿」被看光

台電雲林區處父親節前夕　溫馨送暖家扶中心做公益

扯爆！轉降桃機旅客遭「軟禁機上4小時」　陳玉珍痛批：腦袋進水

KINAZ換「查理布朗」當主角　每款都太犯規！網紅洗版包款是這間

水利處員工遭捲機器「屍首分離」慘死　曾PO父子合照：再多辛苦都欣慰

《大學生》林舒語老公日本創業慘賠7位數！　存款歸零+欠債…5年婚現況曝光

單親不苦情／女兒嘆畢典沒人捧場　媽扮冰雪安娜給驚喜

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

即／21歲警遭高速撞飛！家屬擬拔管器捐遺愛人間

撞警少年家庭背景曝！打工12hrs撐家計

樹林警腦幹衰竭　醫：像豆腐掉地上，碎了

補教女王被休！掏3788萬賠前夫

凌晨遭拉扯襲胸！夫飛車救妻意外撞死色狼

5立委睡簡易候審室　法警諷：預算你們砍的

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

警局整夜不平靜　怨靈現身謝警破案

即／抽水站清淤遭捲入攔汙柵　水利處職工慘死

快訊／台中巨大看板掉落　砸毀22部機車

獨／西門町鬧區大樓「電梯夾死工人」

蘇震清涉貪遭逮　他曾批「這家族貪到新境界」判賠

更多熱門

相關新聞

回應立委涉收賄案　游錫堃：盼司法勿枉勿縱

回應立委涉收賄案　游錫堃：盼司法勿枉勿縱

北檢偵辦立委收賄弊案，認為現任民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇，前立委、時代力量黨主席徐永明、國民黨立委廖國棟、陳超明等涉嫌收賄。對此，立法院長游錫堃3日受訪時表示「感到遺憾」，也強調身為立法院長，一定會尊重司法，也希望司法勿枉勿縱。

國會涉貪案北院訊問第2天　主任委屈拍桌咆哮

國會涉貪案北院訊問第2天　主任委屈拍桌咆哮

洪恒珠：政治很險惡…不知敵人是誰更可怕

洪恒珠：政治很險惡…不知敵人是誰更可怕

蘇震清法院睡2晚庭訊3小時　律師曝現況

蘇震清法院睡2晚庭訊3小時　律師曝現況

趙正宇嗆「辦立委要有把握」　主任扛責：錢都賭光了

趙正宇嗆「辦立委要有把握」　主任扛責：錢都賭光了

關鍵字：

SOGO蘇震清李恆隆徐永明聲押候審室留置司法史行賄收賄貪污獻金

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

「信義區地下室」市值10億卻荒廢　內情曝光

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面