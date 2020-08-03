立委收賄案再創紀錄　李恆隆付2870萬「借貸、獻金」徐永明拒絕：暫不需要

▲李恆隆涉嫌為了SOGO經營權行賄立委遭聲押，但他強調只是借貸、政治獻金。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

立委蘇震清、廖國棟、陳超明及時力黨主席徐永明，因涉嫌收受前太流公司董座李恆隆賄賂，一併遭檢方聲押禁見，李因自認受到委屈，激動陳述自己付了3立委2870萬元，都是「單純借貸、競選獻金」，絕無不法，至於徐則以暫不需要為由，拒絕他的金援。法官庭訊後決定，4日下午裁定是否羈押，創下被告被連續留置4晚的司法紀錄。

台北地檢署指揮調查局多地處站，在7月31日兵分65路搜索約談本件立委集體涉貪案，經漏夜訊問，8月1日下午聲押10名涉嫌行、收賄被告，移送法院候審室，法官在2日僅裁定立委趙正宇100萬元交保、趙的辦公室主任林家騏收押禁見，其餘包括蘇、廖、陳、徐等被告，分批開庭訊問到3日晚間9點結束。

▲李恆隆說徐永明婉拒了金援。（資料照／記者游宗樺攝）

其中被控為了爭奪SOGO經營權而行賄的李恆隆，在2日首次庭訊時，主動表明很多事情要向法官說明，因時間不夠，法官同意在3日、訊問完全部被告候，再給李說明機會，李在3日晚間慷慨激昂陳述1個多小時，講到激動處，連法庭門外都能聽到聲音。

李表示自己不知道在台灣開支票也會有罪，他承認曾給了蘇震清2100萬元、廖國棟670萬元、陳超明和陳的助理共100萬元，但李強調這些都是借貸、立委競選時的政治獻金，至於外傳徐永明也收了200萬元部分，李驚爆，確實曾經也要金援徐永明，但是對方以暫時不需要為由，拒絕了。

▲李恆隆承認給了蘇震清2100萬元。（資料照／記者游宗樺攝）

由於全案至今仍有多達8名被告，分別被檢察官認為涉嫌行、收賄、白手套等犯行，法官無法在短時間內完成裁定，因此在3日晚間9點庭訊結束後，預計4日下午才能通知檢辯雙方到庭，同時宣示裁定結果，總計從31日開始，包括3立委、1主席在內的8名遭聲押被告，共在北檢、北院的地下候審室過了4個晚上，創下司法史上首例。

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