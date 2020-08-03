回應跨黨派立委涉收賄案　游錫堃：盼司法勿枉勿縱

▲游錫堃3日晚間參加立法院委託國立政治大學辦理「109年度職員教育訓練-台灣史碩士學分班」。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

北檢偵辦立委收賄弊案，認為現任民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇，前立委、時代力量黨主席徐永明、國民黨立委廖國棟、陳超明等涉嫌收賄。對此，立法院長游錫堃3日受訪時表示「感到遺憾」，也強調身為立法院長，一定會尊重司法，也希望司法勿枉勿縱。

游錫堃3日晚間參加立法院委託國立政治大學辦理「109年度職員教育訓練-台灣史碩士學分班」，立法院長難得重溫起「學生」生活，游錫堃笑說，真的好久沒當學生了，現在工作比較忙，像今天就是從早上八點半開會，一直忙到現在，但他相信如果學習一些台灣史的知識識，不但是對工作需要，也是很好的休閒，「有時候可能會請假，但我會盡量到。」

游錫堃也指出，全國的公務員對台灣史認識不多，他也很期待這樣的學分班，整個國家的公務員包括司法官、調查局、警察和軍人等都應該要補強，先從立法院做起，往後就有許多的機關可以參考跟進，讓更多的學生來政治大學學習台灣史。

不過，針對近日爆發立委收賄案，游錫堃話鋒一轉表示「我感到很遺憾」，但法律上有無罪推定原則，現在他們遭到收押，還沒有正式判罪，因此不敢講說有罪沒有罪，但他身為立法院長，一定會尊重司法，也希望司法勿枉勿縱。