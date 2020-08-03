　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回應跨黨派立委涉收賄案　游錫堃：盼司法勿枉勿縱

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼游錫堃3日晚間參加立法院委託國立政治大學辦理「109年度職員教育訓練-台灣史碩士學分班。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲游錫堃3日晚間參加立法院委託國立政治大學辦理「109年度職員教育訓練-台灣史碩士學分班」。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

北檢偵辦立委收賄弊案，認為現任民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇，前立委、時代力量黨主席徐永明、國民黨立委廖國棟、陳超明等涉嫌收賄。對此，立法院長游錫堃3日受訪時表示「感到遺憾」，也強調身為立法院長，一定會尊重司法，也希望司法勿枉勿縱。

游錫堃3日晚間參加立法院委託國立政治大學辦理「109年度職員教育訓練-台灣史碩士學分班」，立法院長難得重溫起「學生」生活，游錫堃笑說，真的好久沒當學生了，現在工作比較忙，像今天就是從早上八點半開會，一直忙到現在，但他相信如果學習一些台灣史的知識識，不但是對工作需要，也是很好的休閒，「有時候可能會請假，但我會盡量到。」

游錫堃也指出，全國的公務員對台灣史認識不多，他也很期待這樣的學分班，整個國家的公務員包括司法官、調查局、警察和軍人等都應該要補強，先從立法院做起，往後就有許多的機關可以參考跟進，讓更多的學生來政治大學學習台灣史。

不過，針對近日爆發立委收賄案，游錫堃話鋒一轉表示「我感到很遺憾」，但法律上有無罪推定原則，現在他們遭到收押，還沒有正式判罪，因此不敢講說有罪沒有罪，但他身為立法院長，一定會尊重司法，也希望司法勿枉勿縱。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
立委收賄案再創紀錄！8人被留置4晚　李恆隆坦承付立委2870
隋棠揭「女童遭叔姪侵犯」！屏東教處發文槓　2負責人懲處出爐
癌症早期警訊Top10！　專家曝「6大族群」很危險
快訊／恭喜！柯有倫老婆生了　迎愛女PO一家三口合照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴品妤逛博覽會「拉鍊都沒拉」助理狂PO照16張　網友：呼叫「黨部」

回應跨黨派立委涉收賄案　游錫堃：盼司法勿枉勿縱

李登輝逝世　外交部：超過500位國際政要悼念

索馬利蘭考慮承認台灣？　外交部：不予評論

「爸爸莫名其妙被抓了！」主任怕被押當庭拍桌咆哮　立委老神在在

上任後主持首次院會　陳菊：人民的聲音就是上帝的聲音

快訊／潛水員尋獲水利處員工遺體　柯文哲哀痛：從優撫卹

收賄2000萬「震」掉總統府秘書長　蘇嘉全妻：政治很險惡…不知敵人是誰更可怕

快訊／哈格比過境　水利處員工清淤落井「捲入攔汙柵」　北市：已尋獲遺體

快訊／北市水利處證實同仁落水失蹤　「排除枯枝卡機組」跌落1.9米抽水井

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

賴品妤逛博覽會「拉鍊都沒拉」助理狂PO照16張　網友：呼叫「黨部」

回應跨黨派立委涉收賄案　游錫堃：盼司法勿枉勿縱

李登輝逝世　外交部：超過500位國際政要悼念

索馬利蘭考慮承認台灣？　外交部：不予評論

「爸爸莫名其妙被抓了！」主任怕被押當庭拍桌咆哮　立委老神在在

上任後主持首次院會　陳菊：人民的聲音就是上帝的聲音

快訊／潛水員尋獲水利處員工遺體　柯文哲哀痛：從優撫卹

收賄2000萬「震」掉總統府秘書長　蘇嘉全妻：政治很險惡…不知敵人是誰更可怕

快訊／哈格比過境　水利處員工清淤落井「捲入攔汙柵」　北市：已尋獲遺體

快訊／北市水利處證實同仁落水失蹤　「排除枯枝卡機組」跌落1.9米抽水井

簽證剩3天到期！陸駐美記者將被迫離境？胡錫進嗆：爆媒體戰美國會很難受

高雄新開飯店「JOHO HOTEL」即起試營運　免費享職人管家客製行程、下午茶

桃園「牽手泰泰國文化協會」成立　孫莉安榮任理事長

野生陳美鳳現身台南！　穿薄紗透視褲「纖細美腿」被看光

台電雲林區處父親節前夕　溫馨送暖家扶中心做公益

扯爆！轉降桃機旅客遭「軟禁機上4小時」　陳玉珍痛批：腦袋進水

KINAZ換「查理布朗」當主角　每款都太犯規！網紅洗版包款是這間

水利處員工遭捲機器「屍首分離」慘死　曾PO父子合照：再多辛苦都欣慰

《大學生》林舒語老公日本創業慘賠7位數！　存款歸零+欠債…5年婚現況曝光

單親不苦情／女兒嘆畢典沒人捧場　媽扮冰雪安娜給驚喜

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

南下挺李眉蓁！2藍委「中途登出」被抓到

糗了！騎車戴造型安全帽　陳其邁恐遭罰

柯文哲下令災變中心二級開設

蘇嘉全女婿獲國營1600萬大單　高檔香氛蠟燭負責人回應了

徐永明收賄200萬　財產申報曝光：存款523萬、5筆不動產

蘇震清12年立委　存款零飆到7千多萬

快訊／陳水扁冒大雨弔唁李登輝：我徹夜難眠

快訊／蔡英文宣布：李大維接任總統府秘書長

民眾黨喊：棄李眉蓁保吳益政

陳超明財產申報曝光　苗栗竹南擁44筆土地、債務逾1600萬元　

蔡英文動怒警告執政同仁：升官發財請走別路

即／徐永明捲入貪汙　時力回應了

立委收賄千萬砲打經濟部卻無效？　關鍵「防火牆」曝光

蔡英文特派32位治喪大員名單一次看

更多熱門

相關新聞

國會涉貪案北院訊問第2天　主任委屈拍桌咆哮

國會涉貪案北院訊問第2天　主任委屈拍桌咆哮

6名現、卸任立委涉嫌收賄施壓政府官員，檢方聲押「4立委、1主席」創台灣司法紀錄，北院繼2日裁定趙正宇100萬交保、辦公室主任林家麒羈押禁見後，3日再訊問立委蘇震清、廖國棟，及各自的辦公室主任共4人，2位主任對檢方控訴都覺得相當委屈，甚至拍桌咆哮，而兩位立委則心情平穩。

蘇震清法院睡2晚庭訊3小時　律師曝現況

蘇震清法院睡2晚庭訊3小時　律師曝現況

不斷更新／「立委集體收賄醜聞」一次看

不斷更新／「立委集體收賄醜聞」一次看

一封匿名檢舉信揭黑幕！立委收賄價碼曝

一封匿名檢舉信揭黑幕！立委收賄價碼曝

蘇震清涉3大案　SOGO+誠美材+印尼電文

蘇震清涉3大案　SOGO+誠美材+印尼電文

關鍵字：

游錫堃立委收賄

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

「信義區地下室」市值10億卻荒廢　內情曝光

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面