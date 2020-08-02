快訊／蘇震清涉收賄2000萬　民進黨廉政會決議：只要羈押即刻停權

▲立委蘇震清涉嫌收賄2000萬移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委蘇震清疑涉收賄2000萬元，遭檢方調查。民進黨廉政委員會2日晚間8點，火速召開會議，針對蘇震清一事，由於羈押庭還在審理中，因為其情節重大，已嚴重影響到黨的聲譽，因此決議只要過幾天他被羈押，就會立即停權。

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，1日依貪汙罪向法院聲押禁見，其中包括：國民黨立委廖國棟、陳超明，以及民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇與時代力量主席徐永明。

民進黨表示，對於前立委陳唐山，現已交保靜候調查，廉政會依廉政條例之規定予以立案，後續將啟動相關約詢調查程序，依廉政規章做進一步之處置。

對於蘇震清，廉政會同樣是依廉政條例之規定予以立案，後續將啟動相關約詢調查程序，依廉政規章做進一步之處置。不過，蘇震清雖仍在司法偵查階段，但案情已嚴重影響本黨聲譽及有違反廉政規章，廉政會決議，若法院裁定蘇震清羈押，將即對其予以停權處分。

蘇震清近日涉入弊案連環爆，日前才被國民黨揭露，他與蘇嘉全透過國營事業拜訪印尼當局，被指控牟取私利；儘管他們堅決否認，但黨內早已認為他嚴重傷害黨的形象，連蔡英文都認為要設下防火線，由幕僚技術性阻止他宣誓就職中常委，讓他不得上任。

但是，就在印尼案才稍稍平息，蘇震清再次爆出涉嫌收賄2000萬，被移送北檢，這讓府院黨高層都深知，勢必要設下防火線，也有必要拉高標準。

黨內人士氣憤地說，要幹政治這行，要擔當領導公共事務責任，就要搞清楚義利之辨，這是民主的聖壇，不是交割自己利益的屠宰場，如果搞不清楚的，就自己去各行各業。該人士指出，不用等黨紀，如果這些犯行屬實，就應該要退出這個政治場域，退出前也記得要向國民大眾致上歉意。