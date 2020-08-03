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《公司法》修法已有結果　蔡英文重話：有心人士無法扭轉最後法案

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記者陶本和、蔡文鈴、李佩弦／台北報導

民進黨前立委陳唐山、現任立委蘇震清捲入收賄案，而身為蘇震清叔叔的總統府秘書長蘇嘉全難辭其咎，2日拋出辭呈捍衛清白。對此，總統蔡英文3日表示，執政團隊會秉持專業嚴謹的機制，不會受到少數人左右。

針對蘇嘉全提出辭呈，蔡英文3日下午於總統府開記者會表示，蘇嘉全強調「清白是我的第二生命」，因此決定辭職證明清白，並尊重他的決定，也明白他辭職明志的決心。

蔡英文也說，《公司法》修法已看到結果，即使有少數有心人企圖運作，也無法扭轉最後法案，歷來重要法案在立法院都有專業嚴謹的把關機制，國會黨團內部會透過黨團會議廣泛討論，與政府協調，找出符合國家利益最大的共識，不會受到少數人左右。

蔡英文強調，行政團隊也會秉持專業，堅持原則，即使有壓力也會嚴格把關，避免利益團體干擾，這個健全的機制就是最好的防火牆、防腐劑，希望司法單位對涉案立委「勿枉勿縱」。

立法院這次爆發跨黨派立委收賄的重大醜聞，檢調懷疑，太平洋流通前董事長李恆隆為了奪回SOGO經營權，透過白手套行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明及廖國棟、時代力量前立委徐永明及前立委陳唐山。此外，也查獲無黨籍立委趙正宇，涉嫌收賄護航殯葬業者變更地目。

這起震驚各界的立委集體收賄案經台北地檢署複訊後，目前僅前立委陳唐山50萬元交保、無黨籍立委趙正宇2日晚間裁定100萬元交保、趙正宇辦公室主任林家騏裁定羈押；另4名現任立委包括陳超明、廖國棟、蘇震清、徐永明，以及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟助理丁復華、太流前董座李恆隆、以及白手套郭克銘仍在聲押。

▲▼蔡英文談故前總統李登輝治喪事宜及蘇震清涉賄案 。（圖／記者徐斌慎攝）

▲蔡英文談蘇震清涉賄案 。（圖／記者徐斌慎攝）

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