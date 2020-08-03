蘇嘉全主動請辭後　羅智強點名蘇貞昌「你什麼時候才要下台？」

▲羅智強。（資料照／記者湯興漢攝）



實習記者李佩弦／台北報導

不分黨籍的立委集體收賄案震驚各界，涉案人士包括國民黨的陳超明和廖國棟、民進黨的蘇震清和陳唐山、無黨籍的趙正宇，以及時代力量黨主席徐永明，其中身為蘇震清叔叔的總統府秘書長蘇嘉全，2日主動向總統蔡英文請辭獲准。對此，國民黨台北市議員羅智強3日於臉書上質問，「我要回頭問問蘇貞昌，你什麼時候辭職下台？」。

羅智強說，蘇嘉全因「姪子蘇震清」涉收賄2000萬元遭北檢聲請羈押、「女兒蘇㛄馠」公司遭踢爆拿台電1600萬的禮品採購大單、「外甥張仲傑」任職唐榮總經理，被控涉及弊案遭雄檢查辦，這些接連弊案，讓蘇嘉全主動辭去總統府秘書長的職位。

接著羅智強直接點名蘇貞昌，「女兒蘇巧純」的公司，在他就任行政院長前一週，精準標到行政院一千萬的標案，更離譜的是拖了19個月尚未執行、「愛將第一金董座廖燦昌」更違法放貸22.5億，金額是蘇嘉全的姪子蘇震清的一百倍。那麼對比蘇嘉全，他都辭職了，蘇貞昌可以不辭嗎？

羅智強反問，「蘇嘉全辭職，讓司法調查有獨立空間，同樣的道理，蘇貞昌不辭職，檢調要怎麼查他的愛將？」若蔡英文希望民進黨防貪防腐，清廉要玩真的，那就不能嚴打蘇嘉全而包庇蘇貞昌。

國會涉賄案目前檢方約談63人，包含蘇震清、廖國棟、徐永明、陳超明、趙正宇、陳唐山等現任與卸任立委，創下司法紀錄，而蘇嘉全上任僅75天即下台，也成為蔡英文任內最短命的總統府祕書長。

▼蘇貞昌，蘇嘉全。（合成圖／記者林敬旻、黃國霖攝）

