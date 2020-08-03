影／趙正宇涉貪嗆「辦立委要有把握」獲交保　基層檢怒批：只敢押沒權勢的人

記者劉昌松／台北報導

立委集體收賄弊案中，無黨籍立委趙正宇涉嫌收受殯葬業者千萬賄款，協助施壓官員變更地目，檢調在趙家搜出920萬元巨額現金時，趙雖態度配合，仍不斷碎念「辦立委要有把握」，供稱這些錢是另外向朋友借來的，趙的助理則一肩扛下，聲稱賄款都被他拿去賭博輸光，沒給趙，台北地院裁定收押助理後，准予趙100萬元交保。

▲立委趙正宇否認收賄，2日被法官裁定交保。（資料照／記者黃彥傑攝）

專案小組長時間蒐證，發現寶塚生命負責人陳明瀚、展雲企業負責人鍾克信，因不滿位於陽明山的土地被劃入國家公園管制區內，涉嫌透過政治公關郭克銘牽線，行賄立法院內政委員會立委趙正宇，交易對價一度談到4000萬元，最後約好6月間交付部分現金賄款。

▲趙正宇辦公室主任林家騏（藍色衣服）一肩扛下責任被法院裁定收押。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

檢調7月31日大搜索時，果然在趙家找到920萬元可疑現金，據了解，趙正宇在搜索偵訊過程中，態度十分配合，但仍不時碎念「辦立委要有把握」，堅決否認收賄，辯稱被搜到的現金是他另外向朋友借來的，而被檢調掌握到、居中斡旋的辦公室主任林家騏竟一肩扛下，聲稱他收到的錢都拿去賭博輸光了，沒交給趙。

檢察官訊後將趙和林2人都聲押禁見，但法院審理後，只認為林「長期擔任立法委員辦公室主任，對外接洽與立法委員相關之業務，並與被告趙具主從關係，苟被告保釋在外，串證及滅證之可能性難以排除」，因此裁定羈押，至於趙正宇則因「林已經為本院諭知羈押，縱未羈押被告，對於後續偵查之妨害應非鉅大」，裁定100萬元交保，讓基層檢察官怒批「法官2種裁定理由矛盾，根本只敢押沒權勢的人。」

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