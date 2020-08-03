快訊／蔡英文宣布：李大維接任總統府秘書長

記者陶本和、蔡文鈴／台北報導

針對民進黨立委蘇震清涉入收賄2000萬元弊案，而其叔叔、總統府秘書長蘇嘉全也宣告請辭。總統蔡英文3日下午2點30分於總統府內召開記者會，宣布新任總統府秘書長由李大維接任。

蔡英文指出，李大維過去四年來的資歷從外交部、國防部、海基會，到現在出任總統府秘書長，一直以來都是重要的工作夥伴，尤其在全球疫情蔓延、經貿快速變動的時刻，李大維可以協助面對這些挑戰。

蔡英文交付李大維首要任務，協助處理前總統李登輝的治喪事宜，並由副總統賴清德主持治喪委員會，李大維負責聯繫協調工作。

立法院這次爆發跨黨派立委收賄的重大醜聞，檢調懷疑，太平洋流通前董事長李恆隆為了奪回SOGO經營權，透過白手套行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明及廖國棟、時代力量前立委徐永明及前立委陳唐山。此外，也查獲無黨籍立委趙正宇，涉嫌收賄護航殯葬業者變更地目。

這起震驚各界的立委集體收賄案經台北地檢署複訊後，目前僅前立委陳唐山50萬元交保、無黨籍立委趙正宇2日晚間裁定100萬元交保、趙正宇辦公室主任林家騏裁定羈押；另4名現任立委包括陳超明、廖國棟、蘇震清、徐永明，以及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟助理丁復華、太流前董座李恆隆、以及白手套郭克銘仍在聲押。

▲蔡英文宣布由海基會董事長李大維接任總統府秘書長 。（圖／記者徐斌慎攝）



▲蔡英文談故前總統李登輝治喪事宜及蘇震清涉賄案 。（圖／記者徐斌慎攝）

