幕後／蔡英文今早徵詢李大維　24hr內敲定府秘書長原因曝光

▲蔡英文宣布由李大維接任總統府秘書長 。（圖／記者徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日下午親自宣布，由前國安會秘書長李大維出任總統府秘書長。至於為何在24小時內就火速敲定人選？據了解，關鍵在於蘇嘉全請辭獲准後，坊間各界對於繼任人選有諸多揣測，為不讓執政團隊陷入刻意操作的派系糾紛，蔡英文才火速敲定人選，並在今天一早就徵詢李大維同意，下午馬上向國人宣布，壓縮派系間惡鬥空間。

據指出，蘇嘉全在2日的中午前後，親赴總統官邸，當面向蔡英文表達因為他最近不斷遭到抹黑，以及家族成員涉及的事件，已經造成總統和執政團隊的困擾，因此提出辭職。

不過，在總統府第一時間宣佈，由副秘書長劉建忻暫代秘書長一職後，沒有過多久，坊間便傳出各種對於繼任秘書長人選的議論與猜測，從民進黨前主席卓榮泰、現任的黨秘書長林錫耀，到前任秘書長洪耀福等人。

為此，蔡英文為了不讓整體執政團隊陷入被刻意操作的派系糾紛中，她開始思考接任秘書長人選。主要的考量有幾個重點：首先，全球即將步入後疫情時代，在過去一段時間當中，台灣的能見度與國際參與度大幅提升，同時衡量目前國際及區域情勢的狀況，台灣未來在國際社會的角色更為重要，台灣接下來要打的是「國際盃」。

因此，蔡英文認為，應由前國安會秘書長李大維出任總統府秘書長一職，她則在今天早上，當面徵詢李大維，獲得同意後，火速於午後就向國人宣布此訊。

黨政高層也證實，確實這次總統府秘書長的一下一上，從蘇嘉全辭職到李大維的出線，短短不到24小時內，其實顯示蔡英文的風格，也展現蔡政府「排除黨內派系思維」，以國政為優先的穩定中持續前進的佈局。