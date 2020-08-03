印尼女學生搭公車驚覺背包遭竊！警急調監視器找真相...換車忘了拿

▲北投警分局關渡派出所警員曾柏諺（圖右）警大暑期實習生何昀倢成功幫印尼留學生找回背包。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市北投警方日前接獲報案，有印尼籍學生搭公車時背包疑似遭竊，警方緊急調閱公車、警用路口監視器比對畫面後，釐清背包非遭搶奪、偷竊，而是當事人學生遺忘在另輛公車上，警方仍積極幫學生聯絡客運司機協尋隨身背包，成功尋回失物，兩警成功解決這起烏龍竊案。

北投警分局關渡派出所警員曾柏諺、中央警察大學暑期實習生何昀倢在7月17日晚間19時26分執勤時，接獲勤務中心通報，行經轄內的957公車司機報案稱車上乘客物品疑遭竊，員警抵達現場後，一名陳姓印尼籍學生慌張表示，當時從內湖公車上車時將背包靠在身後，戴著耳機閉眼聽音樂，到北投區大度立德口路站時，驚覺後背包不見，

警方經驗研判背包並非遭搶或失竊，改請公車司機調閱車上監視器，發現陳女由內湖先搭乘902路公車後，轉乘957公車，但上957路公車時並未揹著背包，背包可能遺留在第一段搭乘的公車上。

經員警電話連繫後，確定背包遺失在902號公車上，陳女對於自己搞不清楚是否有揹著後背包的糊塗行為深感抱歉。警方則藉此案例呼籲，民眾搭乘大眾交通工具遺失財物時有所聞，下車前務必再三檢視隨身物品及行李，避免類似情況發生。

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