台南女子失蹤協尋　消防人員下艇持續搜索未有所獲

▲1名台南女子在安南區安和路一段與府安路三段附近失聯，台南市消防局出動救生艇前往水圳搜尋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於28日深夜11時2分許據報，有1名婦人上午騎車外出購物後就失聯，警方調閱監視像，最後出現係在安南區安和路一段與府安路三段交叉路口，因該處有水圳，懷疑是否「落水」，消防人員馬上派員前往漏夜搜尋未果，29日上午再度出動救生艇下水搜尋，惟尚未有所獲。

台南市消防局119勤務中心，於28日深夜11時2分接獲市警局110轉報，位於安南區安和路一段與府安路三段交叉路口，有1名婦人上午9時騎乘機車外出買東西，至28日晚上6時尚未返家亦無法聯繫，外出時著紅色短袖上衣，黑色七分褲，警方從最後監視器影像發現，該女子出現在安和路一段與府安路三段交叉路口，請消防局協助搜尋。

119馬上出動六大、安南中隊、安和、和緯及安南等消防分隊，共計出動9車18人，前往現場協助尋，一直到29日凌晨1時20分許，現場搜尋未見該女子身影，因天色黑暗而暫停搜索，人車先行返隊待天亮再派人來找。

29日清晨6時30分，119再派遣安南中隊、安和、和緯、安南及特小等分隊，共計出動7車12人前往協尋，消防人員這次下兩艘救生艇實施水面搜尋，一艘沿該處水圳往北、另一艘往南搜尋，惟截至上午9時30分許，仍未有所獲，目前仍持續搜尋中。

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