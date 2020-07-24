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癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽媽最後一面

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（持續更新中：稍後新增母親照片）

記者柯沛辰／桃園報導

25歲洪姓女子乳癌末期，已經沒有太多時間，近期在親友協助下穿上禮服，拍攝最後的生活點滴。不過，她內心仍有一個願望，就是希望再見母親一面，因此在家屬幫助下PO文協尋，引發桃園網友關注。

一名網友在臉書社團貼出影片，從中可見洪女身著藍色禮服、戴著氧氣罩，神色相當虛弱，在男友及家屬的悉心照料下，虛弱望向鏡頭。眾人不捨的表情寫在臉上，依序完成合照，最後由男友在她額頭上留下一個吻。

請繼續往下閱讀...

貼文寫道，「她是洪于婷，癌症末期，正在等待死亡，希望能見母親最後一面，母親的名字是田秀珍，大約50歲，希望桃園人大家能幫忙，聯絡電話0939527711」。許多熱心網友聽聞，紛紛轉貼連結，希望能完成洪女最後心願。

▲▼癌末女兒「穿上藍色禮服」　父痛曝最後心願：想見媽媽最後一面。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲洪女乳癌末期，最後心願是再見上母親一面。（圖／記者柯沛辰翻攝）

洪爸爸受訪時表示，女兒現年25歲，目前乳癌第四期，住進林口長庚醫院，多年來都想找離家出走的媽媽，但音訊全無。他說，妻子是隨政府撤退來台的外省家庭，生活不寬裕，兩人婚後妻子離家出走，女兒最後一次見到媽媽是2、3歲的時候。

洪爸爸說，女兒一直想為男朋友生一個孩子，但不幸罹癌，導致腹中6個月大孩子夭折。上禮拜，女兒併發敗血症，現在情況雖稍微穩定，但所剩時間不多，所以希望完成最後的願望，再次見到母親。

洪爸爸指出，他們過去曾在臉書PO照片求助，但無人聞問，不料這次意外引發關注，讓他們再度燃起希望，盼廣大網友能幫幫忙，讓母女倆再次團聚，圓了女兒最後的心願。

▲▼癌末女兒「穿上藍色禮服」　父痛曝最後心願：想見媽媽最後一面。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲男友輕輕親吻額頭，並替洪女戴上戒指。（圖／記者柯沛辰翻攝）

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