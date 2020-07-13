快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！史上首例　高雄、台南市警局長同遭拔官

▲警政署13日證實，高雄市警局長李永癸（右）、台南市警局長周幼偉（左）兩名三線三星局長確定遭拔官。（圖／記者林悅翻攝、翻攝高雄市議會）

記者張君豪／台北報導

近期高雄舞廳發生殺人命案、台南市也發生槍擊案，引發行政院長蘇貞昌震怒，認為地區警局防治治安不力，已影響民眾治安觀感，中央認為高雄市和臺南市二位直轄市警局長是地方治安首長，應勇於承擔責任，警政署13日下午證實已將高雄市警局長李永癸、台南市警局長周幼偉兩名三線三星局長，報請內政部職務調整，也就是宣布高雄、台南兩局長將因此黯然下台。

警政署強調，7月11日通令各警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為。警政署強調，國人對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任。各警政首長要主動積極率領所屬期前檢視潛藏治安因素，事先防制且下定決心讓黑道幫派或是夜店業者為破壞治安付出慘痛代價。

但行政院、內政部緊急挑整兩名重要直轄市警局長職務，不禁讓警界聯想到近期將進行的六都警局長人事案，警界不少基層也認為這是執政黨利用治安惡化作為六都高階警職人事案布局的「超前佈署」也引發外界遐想。

根據蘇貞昌所提及的案件，是日前台南市發生的槍擊案，且有消息指稱，該案有「隱匿通報、暗槓情事」的吃案嫌疑，不過周幼偉否認此事，再加上高雄市10日爆發「舞廳前砍死人」的治安事件，讓蘇貞昌決定由縣市警局長來負責。

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