現代版滴血認親！弱智女家屬控警始亂終棄　親子鑑定結果出爐...警局回應了

▲圖為當事人許姓警員曾服務過的北投警分局外觀。（圖／資料照）

記者張君豪／台北報導

台北市北投分局曾任大屯派出所許姓警員，2015年驚傳與轄內一名疑似弱智的林姓女子（26歲）交往、不久林女懷孕後許姓警員避不見面，許員遭林家人投訴檢舉，要求警方幫忙協助林女親兒與許姓警員進行親子鑑定，鑑定結果在7月6日出爐，結果出乎意料之外，林女親兒的父親另有其人，但家屬不滿意鑑定結果向媒體爆料投訴；北投警方13日澄清，認定許姓警員感情問題處理有疏失，已記一小過處分，並要求警員以負責態度面對感情。

根據踢爆許員感情糾紛的《CTWANT》周刊報導，林姓女子數年前因輕生離家，家人擔心她發生意外報警，當時在大屯所服務的許姓警員到場順利找回林女，但事後卻把救助民眾帶到摩鐵開房間，直到林女懷孕8周、林家人才知道救回女兒的警察，正在跟閨女談戀愛，但林家人指控林女因童年腦部缺氧遭醫院判定智能不足，身心需長期就醫，認為許員與弱智女談戀愛有欺騙感情之虞。

後來更跨張的是，林女懷孕後許姓警員開始冷處理這段感情，林家人難忍氣憤，當時向北投警分局督察組投訴，但警分局僅將許員記一小過，2018年10月19日許姓警員請調嘉義縣朴子警分局服務迄今，但林家人看著女兒產下的男孩都已3歲相當痛心，林女母親鍥而不捨繼續向嘉義縣警局檢舉，總算到今年6月19日，嘉義縣朴子分局專程派員協助許員北上，當天下午在台大醫院完成親子鑑定程序。

7月6日台大DNA親子鑑定結果出爐，讓林家人跌破眼鏡的是：林家金孫父親另有其人、並非是許姓警員，這才結束這場長達4年多的警民「滴血認親」糾紛。北投警分局督察組針對此案回應，警方相當重視員警風紀及查察不法情事，強調本案調查絕無護短庇縱，以維警察風紀。

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