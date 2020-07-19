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3095印尼生等不到入境！學生期待半年嘆很失望　教育部回應了

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▲香港境外生傍晚抵台。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲境外港生日前抵台畫面。（示意圖／記者楊熾興翻攝）

記者許展溢／台北報導

台灣截至目前開放19個低風險國家、地區應屆畢業生返台，其中名單卻不見印尼，讓印尼學生直說很失望，並發起連署，盼平等看待境外生權益，希望別因疫情因素，導致境外生返台的歧視，目前只剩大宗的外籍生像陸生以及印尼生都尚未入境，可是教育部很少提過被卡在門外的印尼生，喊話台灣政府能寬容與理解他們的困境。

印尼學生佩清向《ETtoday新聞雲》表示，印尼有很多島，現在每天大部分會有的新冠肺炎案例都是在爪哇島，但以自己目前所處地方是靠馬來西亞，其實沒事也很安全，很希望教育部能以學生僑居地身份來看，讓大家趕快返台，尤其聽到開放名單沒提到印尼，以為已經沒了，心情上很失望。

請繼續往下閱讀...

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

境外生權益小組學生阿草向《ETtoday新聞雲》指出，印尼現在疫情病例數比較高，但台灣政府對部分高風險國家，已經開放打工、商務等來台，但教育部和指揮中心對高風險國家入境判別卻沒一致標準，若學生暑假間沒辦法入境，那之後要用何種方式？學雜費怎麼處裡？認為印尼是東南亞人口最多國家，幅員廣闊，不是單獨可以被單一看待很危險的，而之前指揮中心對美國、大陸時是分州、省份進行疫情等級通報，教育部和指揮中心也可採取類似方法來對待印尼學生入境。

對於印尼生希望可以盡快來返台入學，希望政府可以用常住地跟省份來判斷入境標準？指揮中心今下午記者會回應，應該是沒有要拒絕印尼學生入境，教育部這邊一直有在這個議題上跟他們討論。

教育部回應，依先前推估，目前印尼尚未返台的在學生，以及109學年度新生，合計約3095人。目前開放境外生返台入境就學係秉持行政院「邊境風險嚴管」原則，經跨部會協調商定依國家/地區疫情感染風險級別作為開放境外生入境準則，並以「低及中低風險國家/地區」為優先。準此，是否進一步開放「低及中低風險國家/地區」以外的名單，教育部會報請行政院跨部會協調會議討論。

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