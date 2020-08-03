堅持入境不普篩　莊人祥揭背後原因：發病10天後幾乎無傳染力

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣近日不斷新增入境案例，普篩議題再度掀起討論，許多專家均提出建議針對入境人士一律普篩，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，根據近期研究指出，距離發病日達10天後，幾乎已無傳染力，因此入境者全面居家檢疫14天後，即使有極少數症狀前期個案或無症狀者個案未被發現，其傳染力已大幅降低或幾乎已無傳染力，造成社區傳播的風險極低。

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▲國內新冠肺炎疫情再升溫，疫情指揮中心呼籲民眾外出戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

台大公衛院長詹長權表示，先前日本女學生與昨日泰籍移工離開台灣返國後遭到確診，說明台灣社區中有潛在無症狀個案威脅，國內應該針對外籍學生、移工進行集中檢疫，出入台灣也應該做相關檢測，此外，數位檢疫追蹤必須加強。

▲台大公衛院長詹長權。（圖／記者洪巧藍攝）

台大公衛學院副院長陳秀熙呼籲，應該對所有返台的外籍人士進行普篩，現在民眾的防疫衛生習慣已經鬆懈了，無法保證萬一出現無症狀感染者，是否會爆發群聚感染，此外，防疫政策也應該要有連續性，對於隔離、檢疫期滿的人還是要進行檢測，並提醒後續的接觸者做好自主健康管理，才能阻斷社區感染的風險。

指揮中心發言人莊人祥對普篩議題則回應，近期許多研究結果均有共同結論，距離發病日達10天後，或無症狀者距第一次採檢陽性10天後，幾乎已無傳染力，我國自今年3月19日起，啟動入境旅客全面居家檢疫，對於入境者全面居家檢疫14天後，即使有極少數症狀前期個案或無症狀者個案未被發現，其傳染力已大幅降低或幾乎已無傳染力，造成社區傳播的風險極低。