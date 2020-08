才嘴完歐巴馬！川普任內「第283次打小白球」不顧疫情　死神民眾場外抗議

▲抗議人士在高爾夫球場外表達對川普政府的不滿。(圖/達志影像/美聯)

實習記者林宣佑/綜合外電報導

美國新冠肺炎死亡人數超過15萬,疫情擴散使數千人失去生計,但總統川普1日仍前往華府近郊的自家高爾夫球場,引來許多批評,連同黨人士華爾希(Joe Walsh)都發推特指責川普浪費公帑,將輸掉今年的總統大選。

根據CNN報導,川普一早乘車離開華盛頓,穿著他一貫的高爾夫球裝,抵達維吉尼亞高爾夫球俱樂部。這是川普任內第283次高爾夫球場之旅,也是他待在川普物業裡的第376天。

球場外聚集了幾位抗議人士,表達對川普政府的不滿,其中一位抗議者打扮成撒旦,手舉牌上寫著「152K」,象徵美國被新冠肺炎奪走生命的人數。除健康危機外,因為華府未能延長每週600美元(約18,000台幣)的失業津貼,美國眾多失業者將面臨生存危機。

在2016年及之前的的競選活動中,川普常抨擊前總統歐巴馬多次前往高爾夫球場,並表示自己當上總統後,將忙到無法打小白球。但很顯然川普無法抗拒小白球的魅力,在他的第一個任期裡,去打高爾夫球的次數已經遠遠超過歐巴馬。

Even though Trump lied in 2016 and said he’d never play golf as President, I’m glad he’s playing golf. I’d pay him to play golf for the rest of his Presidency. The country would be much safer and much better off if all he did was golf for the next 5-6 months. https://t.co/ddDbwMbkP9