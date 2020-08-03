才嘴完歐巴馬！川普任內「第283次打小白球」不顧疫情　死神民眾場外抗議

▲抗議人士在高爾夫球場外表達對川普政府的不滿。（圖／達志影像／美聯）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

美國新冠肺炎死亡人數超過15萬，疫情擴散使數千人失去生計，但總統川普1日仍前往華府近郊的自家高爾夫球場，引來許多批評，連同黨人士華爾希（Joe Walsh）都發推特指責川普浪費公帑，將輸掉今年的總統大選。

根據CNN報導，川普一早乘車離開華盛頓，穿著他一貫的高爾夫球裝，抵達維吉尼亞高爾夫球俱樂部。這是川普任內第283次高爾夫球場之旅，也是他待在川普物業裡的第376天。

球場外聚集了幾位抗議人士，表達對川普政府的不滿，其中一位抗議者打扮成撒旦，手舉牌上寫著「152K」，象徵美國被新冠肺炎奪走生命的人數。除健康危機外，因為華府未能延長每週600美元（約18,000台幣）的失業津貼，美國眾多失業者將面臨生存危機。

在2016年及之前的的競選活動中，川普常抨擊前總統歐巴馬多次前往高爾夫球場，並表示自己當上總統後，將忙到無法打小白球。但很顯然川普無法抗拒小白球的魅力，在他的第一個任期裡，去打高爾夫球的次數已經遠遠超過歐巴馬。