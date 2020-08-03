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「紙箱上一定有病毒」　老闆懷疑染疫...燒毀「唯一超市」救大家！

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火焰,火（圖／達志／示意圖）

▲超市老闆懷疑紙箱有病毒，竟然燒店。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名超市老闆因為深信貨品紙箱上藏有新冠肺炎病毒，由於自己的店是小鎮上唯一一間超市，為了「保護顧客」竟然放火燒店以及自焚，幸好火勢及時被撲滅，造成約澳元100萬元（約台幣2,093萬元）財物損失，並被起訴一項非法焚燒建築物罪名。

57歲男子梅森(Edward Guy Mason)在珀斯以東240公里的布魯斯羅克(Bruce Rock)經營超市，懷疑自己感染新冠肺炎的他，深信是因為來自中國的貨品紙箱上藏有病毒，再加上疫情期間民眾搶購衛生紙等物資，造成他庫存不足常遭到顧客謾罵，情緒壓力過大便於今年3月25日放火想要燒毀商店和輕生，後來有民眾見狀及時報警。

本案近來開庭，梅森表示，他放火燒店是為了殺死病毒，「我看到新聞的報導，知道病毒如何傳播，而我們從倉庫中所取出的貨品箱，是來自中國的，我肯定這些箱子上一定有病毒」。

梅森律師表示，被告當時懷疑自己感染新冠肺炎，因為壓力過大才會想要「幫大眾除害」，被拘捕後持續接受心理治療，目前狀況已有很大改善。法院最後判處梅森16個月有期徒刑，並須支付商店一半的毀損費用澳元479,000元（約台幣1,002萬元）給合夥人。

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