國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！通路積極追貨「1原因無法增加販售量」

▲國內新冠肺炎疫情升溫，指揮中心籲民眾外出戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心1日證實，1名來台2個月的比利時工程師確染新冠肺炎，目前收治負壓隔離病房治療中，其足跡遍佈台北、台中、彰化及宜蘭各地，但因感染源仍不明，讓不少民眾憂心忡忡，再度拉起口罩防疫戰。超商指出這2天確實觀察到至門市詢問口罩的民眾增加2成，至於是否會加賣口罩？通路部分表示，礙於現在口罩實名制仍實施當中，國內各大廠商供貨仍採「定額徵用」，有剩餘口罩才會開放自由購買，但會積極追貨。

▲口罩自6月起開放市場自由買賣。（資料圖／記者蕭筠攝）

國內疫情升溫，指揮中心呼籲民眾外出戴口罩，包括在電梯、各種娛樂場所，如酒店、KTV、電影院、K書中心等密閉空間活動時，最好佩戴以降低感染風險。對此，萊爾富透露，這2天確實觀察到在門市詢問口罩人數增加2成，如上周才剛到店販售2入一組的N95口罩，北部門市已大部份都完售；愛買量販則表示口罩販售熱度仍有一定程度，幾乎是上架後很快就會售完，排隊人潮不減，目前供貨狀況約1週平均到貨1至2次，是否會追加口罩量，業者僅說積極向廠商追貨中。

目前口罩部分仍維持實名制，但6月起因開放口罩市場自由買賣，各大通路、電商通通買得到口罩，只是數量有限，原因是國內口罩廠商首要供貨處還是以民生、工業使用為主，若有庫存量才會進行調配開放給廠商進行自由買賣，家樂福就表示，目前口罩每周都有大約4千8百盒到店販售，廠商雖陸續供貨但貨量仍少，萊爾富則說確實廠商每周供貨量不一定，但7-11回應表示，目前沒有觀察到購買口罩人數明顯成長，而防疫相關週邊依商品供應狀況持續販售，並配合政府相關預購措施販售醫療口罩。

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