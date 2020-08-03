台南口罩工廠有內鬼！　5員工下班「95包塞紙箱」想偷渡被抓包

▲台南市學甲分局查獲台南口罩大廠有員工監守自盜，涉嫌竊取口罩產品，全案依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲地區一家口罩工廠，因應新冠肺炎疫情升溫，加入口罩國家隊行列力拚產量，為國人健康奉獻心力，國內疫疫解封，但國外疫情仍高燒不退，口罩需求量仍未減少，惟廠方卻發現口罩產品有短少情況，經向學甲分局報案，警方循線查出係工廠員工涉嫌監守自盜，查獲5人涉案，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方說，該口罩工廠仍持續擴大生產，惟在工廠例行性巡視場區與品管清點時，發現若干數量的醫療用口罩不翼而飛，懷疑有遭竊情事而立即向警方查處。由於先前疫情期間，學甲分局即將該工廠列為重點維安對象，除在廠區四周架設監視器外，24小時都有巡邏警力前往守望，對該廠區內外環境可說是相當熟悉了解，在學甲警接獲該治安情資，立即與該公司合作，針對相關可疑跡證加強分析，第一時間即懷疑有內部員工涉案。

警方在工廠配合下，於2日清晨4時許，當場查獲李姓等5名正準備下班的員工，趁機將95包醫療用口罩蒙混入廢棄紙箱中，意圖將口罩攜出廠外，警方隨即將涉案員工連同查扣的口罩帶回擴大調查。

經初步了解，員工竊取口罩大都留自己與家人親戚用，尚無發現轉賣牟利情事，亦針對過去所行竊帶回住處之口罩全部查扣到案，警方訊後將李姓等5名員工，以竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。





學甲分局長甘炎民表示，國際疫情中心研究指出，配戴口罩為控制新冠疫情的關鍵，雖然目前台灣疫情趨緩，但是警方對於防疫物資控管與安全，一定會貫徹政府「防疫視同作戰」、「防疫不容有破口」的精神，全力捍衛國民的健康；另呼籲企業管理亦應融入預防被害與安全管理機制，防止內神通外鬼，降低對企業自身危害的問題產生，隨時遇有可疑問題人事物，應馬上與警方聯絡，及早介入化解問題，才能創造雙贏。

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