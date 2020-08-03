　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南口罩工廠有內鬼！　5員工下班「95包塞紙箱」想偷渡被抓包

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市學甲分局查獲台南口罩大廠有員工監守自盜，涉嫌竊取口罩產品，全案依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲分局查獲台南口罩大廠有員工監守自盜，涉嫌竊取口罩產品，全案依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲地區一家口罩工廠，因應新冠肺炎疫情升溫，加入口罩國家隊行列力拚產量，為國人健康奉獻心力，國內疫疫解封，但國外疫情仍高燒不退，口罩需求量仍未減少，惟廠方卻發現口罩產品有短少情況，經向學甲分局報案，警方循線查出係工廠員工涉嫌監守自盜，查獲5人涉案，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市學甲分局查獲台南口罩大廠有員工監守自盜，涉嫌竊取口罩產品，全案依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，該口罩工廠仍持續擴大生產，惟在工廠例行性巡視場區與品管清點時，發現若干數量的醫療用口罩不翼而飛，懷疑有遭竊情事而立即向警方查處。由於先前疫情期間，學甲分局即將該工廠列為重點維安對象，除在廠區四周架設監視器外，24小時都有巡邏警力前往守望，對該廠區內外環境可說是相當熟悉了解，在學甲警接獲該治安情資，立即與該公司合作，針對相關可疑跡證加強分析，第一時間即懷疑有內部員工涉案。

▲台南市學甲分局查獲台南口罩大廠有員工監守自盜，涉嫌竊取口罩產品，全案依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方在工廠配合下，於2日清晨4時許，當場查獲李姓等5名正準備下班的員工，趁機將95包醫療用口罩蒙混入廢棄紙箱中，意圖將口罩攜出廠外，警方隨即將涉案員工連同查扣的口罩帶回擴大調查。

▲台南市學甲分局查獲台南口罩大廠有員工監守自盜，涉嫌竊取口罩產品，全案依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經初步了解，員工竊取口罩大都留自己與家人親戚用，尚無發現轉賣牟利情事，亦針對過去所行竊帶回住處之口罩全部查扣到案，警方訊後將李姓等5名員工，以竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市學甲分局查獲台南口罩大廠有員工監守自盜，涉嫌竊取口罩產品，全案依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局長甘炎民表示，國際疫情中心研究指出，配戴口罩為控制新冠疫情的關鍵，雖然目前台灣疫情趨緩，但是警方對於防疫物資控管與安全，一定會貫徹政府「防疫視同作戰」、「防疫不容有破口」的精神，全力捍衛國民的健康；另呼籲企業管理亦應融入預防被害與安全管理機制，防止內神通外鬼，降低對企業自身危害的問題產生，隨時遇有可疑問題人事物，應馬上與警方聯絡，及早介入化解問題，才能創造雙贏。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

ET快訊
台大十三妹「工管汝」近況曝光！轉行拉保險…年薪百萬升主任
快訊／哈格比雨勢加劇！　北北基升級豪雨特報
快訊／撞21歲警害命危！媽媽陪17歲無照兒「下跪磕頭」半小時
網爆中威力彩頭獎…剛錄取碩班不念了　台大經濟系回應
快訊／哈格比甩雨彈　16縣市發布「豪、大雨特報」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南口罩工廠有內鬼！　5員工下班「95包塞紙箱」想偷渡被抓包

快訊／高速撞21歲警害命危！　母陪17歲無照兒「下跪磕頭」半小時

搭台中客運慘遭「夾頭」開走！　女大生驚魂：生日差點變忌日

國3清水服務區加油站女廁驚見「詭異小洞」　女PO網提醒：對準重要部位

印尼女學生搭公車驚覺背包遭竊！警急調監視器找真相...換車忘了拿

不斷更新／「立委收賄醜聞」一次看！趙正宇100萬交保　8被告羈押結果傍晚出爐

BMW車門飛出去！保時捷掉頭貼大貨車...國3通霄段500米3起事故11車連環撞

快訊／台二線貢寮段聯結車失控自撞！前段車頭斷裂凹陷　駕駛送醫救治中

新興毒品氾濫！精品、潮牌LOGO包裝引誘　警曝「快遞運毒」手法

見警攔檢先調頭落跑可重罰1萬起跳　屏東半年科技搜證開出199張

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

回家找不到貓...奴才見「廁所被拆」　天花板全塌！崩潰飆國罵：下來啦

台南口罩工廠有內鬼！　5員工下班「95包塞紙箱」想偷渡被抓包

快訊／高速撞21歲警害命危！　母陪17歲無照兒「下跪磕頭」半小時

搭台中客運慘遭「夾頭」開走！　女大生驚魂：生日差點變忌日

國3清水服務區加油站女廁驚見「詭異小洞」　女PO網提醒：對準重要部位

印尼女學生搭公車驚覺背包遭竊！警急調監視器找真相...換車忘了拿

不斷更新／「立委收賄醜聞」一次看！趙正宇100萬交保　8被告羈押結果傍晚出爐

BMW車門飛出去！保時捷掉頭貼大貨車...國3通霄段500米3起事故11車連環撞

快訊／台二線貢寮段聯結車失控自撞！前段車頭斷裂凹陷　駕駛送醫救治中

新興毒品氾濫！精品、潮牌LOGO包裝引誘　警曝「快遞運毒」手法

見警攔檢先調頭落跑可重罰1萬起跳　屏東半年科技搜證開出199張

加州「蘋果野火」一夜狂燒「1.3萬英畝」8千人急撤離！　濃煙一路飄到鳳凰城

南韓中部「致命豪雨」9死8失蹤！　哈格比颱風來亂…雨彈再炸2天

包・開箱／孫芸芸秒入手！BALENCIAGA「新機車包」5種尺寸、4大材質都勸敗

生技飆股藏「流動性風險」！　新手跟著朋友買：一堆散戶互踩

加油站女廁「小洞塞衛生紙」！她抽出嚇呆…看光重要部位：在清水服務區欸

東森新連鎖精鷹系統「實戰營」破500人紀錄　一根牙籤幫素人跨出「成功第一步」

用路人注意！屏東市瑞光路延伸段開通　交叉路段號誌調整

上半年虧損逐步回補　勞動基金績效單月回升748.3億元　

0元入住捷絲旅送台灣觀巴小旅行　礁溪最美無邊際溫泉飯店送極致龍蝦鍋

暑假特別企劃！與瘦子、恩熙俊共度兩天一夜戶外野營

10分鐘前才對陌生女伸狼爪...色男又當母親面拖走12歲少女

社會熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

5立委睡簡易候審室　法警諷：預算你們砍的

獨／西門町鬧區大樓「電梯夾死工人」

蘇震清涉貪遭逮　他曾批「這家族貪到新境界」判賠

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

即／國一257公里「2起追撞」事故！　1女受傷送醫

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

警局整夜不平靜　怨靈現身謝警破案

即／趙正宇拿出100萬交保　律師帶錢來了

新北21歲警遭屁孩撞上　慘摔恐成植物人

檔案近百G！「新北斯文多金牙醫」針孔偷拍5牙助換衣服

含前議長全家在內「9人鉛中毒」！盛唐中醫院長：誤用硃砂

補教女王被休！掏3788萬賠前夫

21歲警遭屁孩撞摔！侯友宜道歉

更多熱門

相關新聞

新冠疫情「隱性失控」　揭露者公布伊朗實際慘況

新冠疫情「隱性失控」　揭露者公布伊朗實際慘況

新冠疫情爆發至今已6個多月，伊朗在疫情控制方面仍成效不佳，截至3日上午確診人數達到309437人、死亡病例17190人，雖未在重疫國前五名，但根據《BBC》調查，伊朗的死亡人數可能比官方公開至少多3倍以上，而確診部份則可能是通報的兩倍以上，因此憂心伊朗出現掩蓋疫情事實的跡象，呼籲國際醫療機構介入調查了解。

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！

疫情帶動！ATM月均預借現金增4成

疫情帶動！ATM月均預借現金增4成

為何入境不普篩　他揭背後原因

為何入境不普篩　他揭背後原因

疫情衝擊全球Q2！　謝金河：台灣仍會是四小龍之首

疫情衝擊全球Q2！　謝金河：台灣仍會是四小龍之首

關鍵字：

新冠肺炎疫情台南口罩工廠員工監守自盜

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

退貨遠征隊上班路曝光！華莎站旁邊變小可愛

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

阿滴曝光5年前照片！網友放大被嚇到笑出：地方小痞子

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面