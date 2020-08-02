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國會女員工控「4度性侵」！英保守黨議員被捕　曾任內閣大臣

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▲▼英國下議院。（圖／路透）

▲ 英國議會爆出議員性侵醜聞。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名曾任內閣大臣的保守黨議員被控性侵、性騷擾及暴力控制，現已被捕。倫敦警察廳證實，一名50多歲男子上月31日被捕，警方已經對2019年7月至2020年1月間發生在倫敦多個不同地點的4起相關案件展開調查。

《衛報》1日報導，在國會大廈工作的一名婦女指控，該議員數度虐待她，包括毆打、強迫發生性關係，使她深受創傷，不得不就醫，尋求幫助。

警方聲明指出，「倫敦警察廳7月31日接獲4起涉及性犯罪的指控。這些違法行為據稱於去年7月至今年1月間發生在西敏市（Westminster）、蘭貝斯（Lambeth）及哈克尼（Hackney）。一名男子1日因涉嫌性侵被捕。」但未提及男子職業。

根據《星期日泰晤士報》，一名保守黨議員一個月前曾與受害者交談，也向黨鞭斯賓塞（Mark Spencer）及下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）報告此事。《PA媒體》（PA Media）指出，斯賓塞曾建議受害者正式投訴。

斯賓塞一名發言人表示，「首席黨鞭認真看待所有有關騷擾及虐待的指控，並強烈鼓勵任何接觸過他的人聯繫相關當局，包括議會的獨立申訴單位。」保守黨則說明，「我們嚴肅對待所有類似指控。這起事件目前由警方處理，不便多做評論。」

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