抓包女網友兵變劈腿　10分鐘硬上2次逼「抖內」2萬...渣男下場曝

▲桃園市周姓男子透過臉書對女網友愛慕不成，藉口揚言公布劈腿事實，逼迫女網友與其發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市周姓男子前年在臉書上對女網友產生傾慕之情，但卻遭女網友封鎖而心生怨恨，後來查出女網友趁男友當兵時還與其他男子交往，藉口公布其劈腿之事，女網友擔心東窗事發同意周男提出用「性行為抵一次」，但周男卻藉口女網友表現像「死魚」一樣，在10分鐘內連續硬上2次，事後還脅迫「抖內」2萬元供其花用；桃園地院審理後依強制性交、恐嚇取財等罪判處周男4年6月與10月，合併執行5年有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，周男在2018年1月2日在臉書上發現女網友後主動攀談，但因女網友有男友正在當兵，同時還與其他男子交往中，告訴周男並非單身，希望其知難而退，周男仍不放棄希望在LINE加入好友，女網友同意後加周為好友後立即封鎖，引發周男不滿而心生怨恨。

周男事後以一個LINE的假帳號將女網友與其聊天談到有關劈腿對話之截圖，傳給女網友要脅，揚言要公布至學校、臉書《爆料公社》，女網友擔心被男友發現劈腿情事不知所措，周男要脅發生性行為，女網友在1月3日將周男帶至其租屋處談判，但周男卻要求要發生性行為抵一次，過程中，周男認為女網友沒反應像「死魚」一樣，非常不滿意，10分鐘後，周男再度硬上，事後，還脅迫「抖內」2萬元供其花用，桃檢依強制性交與恐嚇取財罪嫌提起公訴。

法官審理時，周坦承犯行，但針對強制性交部分則辯稱是與女網友協議好的，因為在聊天時突然被其封鎖，就跟她說劈腿行為很不好，應該讓她男友知道…女網友希望好好談，所以他要求發生性行為，女網友也同意。

女網友指控，周男以假LINE帳號傳對話截圖，還揚言「好好注意妳學校和爆料公社，這些被公開看妳怎麼活」，因有把柄在其手上，對方提出說「要用性行為抵這一次」，本來抵死不從，但當下慌了只好讓周到其租屋處，性行為過程中她完全沒互動，也不理會對方，周男事後非常不滿意還說她像「死魚」一樣，10分鐘後周再度硬上發生第2次性行為，後來周持續騷擾她，只好先後匯了2萬元希望了事。

法院合議庭認為，周男以女網友劈腿為把柄要脅，逼迫對方性交戕害其身心，更以散布恫嚇讓女子交付2萬元，犯後還矢口否認，審結依強制性交、恐嚇取財罪分別判處周男4年6月、10月，合併應執行5年有期徒刑，還可上訴。

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