　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓包女網友兵變劈腿　10分鐘硬上2次逼「抖內」2萬...渣男下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市周姓男子透過臉書對女網友愛慕不成，藉口揚言公布劈腿事實，逼迫女網友與其發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園市周姓男子透過臉書對女網友愛慕不成，藉口揚言公布劈腿事實，逼迫女網友與其發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市周姓男子前年在臉書上對女網友產生傾慕之情，但卻遭女網友封鎖而心生怨恨，後來查出女網友趁男友當兵時還與其他男子交往，藉口公布其劈腿之事，女網友擔心東窗事發同意周男提出用「性行為抵一次」，但周男卻藉口女網友表現像「死魚」一樣，在10分鐘內連續硬上2次，事後還脅迫「抖內」2萬元供其花用；桃園地院審理後依強制性交、恐嚇取財等罪判處周男4年6月與10月，合併執行5年有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，周男在2018年1月2日在臉書上發現女網友後主動攀談，但因女網友有男友正在當兵，同時還與其他男子交往中，告訴周男並非單身，希望其知難而退，周男仍不放棄希望在LINE加入好友，女網友同意後加周為好友後立即封鎖，引發周男不滿而心生怨恨。

周男事後以一個LINE的假帳號將女網友與其聊天談到有關劈腿對話之截圖，傳給女網友要脅，揚言要公布至學校、臉書《爆料公社》，女網友擔心被男友發現劈腿情事不知所措，周男要脅發生性行為，女網友在1月3日將周男帶至其租屋處談判，但周男卻要求要發生性行為抵一次，過程中，周男認為女網友沒反應像「死魚」一樣，非常不滿意，10分鐘後，周男再度硬上，事後，還脅迫「抖內」2萬元供其花用，桃檢依強制性交與恐嚇取財罪嫌提起公訴。

法官審理時，周坦承犯行，但針對強制性交部分則辯稱是與女網友協議好的，因為在聊天時突然被其封鎖，就跟她說劈腿行為很不好，應該讓她男友知道…女網友希望好好談，所以他要求發生性行為，女網友也同意。

女網友指控，周男以假LINE帳號傳對話截圖，還揚言「好好注意妳學校和爆料公社，這些被公開看妳怎麼活」，因有把柄在其手上，對方提出說「要用性行為抵這一次」，本來抵死不從，但當下慌了只好讓周到其租屋處，性行為過程中她完全沒互動，也不理會對方，周男事後非常不滿意還說她像「死魚」一樣，10分鐘後周再度硬上發生第2次性行為，後來周持續騷擾她，只好先後匯了2萬元希望了事。

法院合議庭認為，周男以女網友劈腿為把柄要脅，逼迫對方性交戕害其身心，更以散布恫嚇讓女子交付2萬元，犯後還矢口否認，審結依強制性交、恐嚇取財罪分別判處周男4年6月、10月，合併應執行5年有期徒刑，還可上訴。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►影／全國首例！桃園居家檢疫男拒繳百萬罰金　嗆：已脫產扣不到...拘提到案管收

►英雄典範！陸軍航特部殉職2飛官追晉中校、少校　蔡英文頒褒揚令

►才騎幾個路口...桃園男偷機車「8分鐘就被逮」　當場愣住無言

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
車位被霸停2次「待會就移走」　她轟：我買的欸！過來人神解
台中屋主求助「門口遭轎車擋住」！　警聯絡車主：我在北部
台中前議長全家4人「鉛中毒」住院！　兒指數高達88
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

女子深夜「出入分隊長室」遭檢舉　萬華交通分隊長：我跟她買養生茶

門口遭轎車擋住「車主在北部」　大里屋主貼網求助...警：每2小時可開罰一次

2正妹驚魂！苗栗山區找餐廳　誤信導航「連人帶車」滑落山坡

新竹神棍「假靈療真猥褻」　禪房除煞！她泣訴：被掰開大腿…狂抖除煞

神岡8月6日「送肉粽」！走高速公路送出海　專家：母湯啊！要迴避

小黃跨雙黃線超foodpanda還飆國罵　外送員怒吼：你差點撞死我！警方回應了

抓姦在床…人妻怒取「精液衛生紙」送驗！渣夫瞎扯：那是口水

台中前議長張宏年全家4人驚爆鉛中毒　議員兒指數高達88...可疑物化驗中

抓包女網友兵變劈腿　10分鐘硬上2次逼「抖內」2萬...渣男下場曝

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

女子深夜「出入分隊長室」遭檢舉　萬華交通分隊長：我跟她買養生茶

門口遭轎車擋住「車主在北部」　大里屋主貼網求助...警：每2小時可開罰一次

2正妹驚魂！苗栗山區找餐廳　誤信導航「連人帶車」滑落山坡

新竹神棍「假靈療真猥褻」　禪房除煞！她泣訴：被掰開大腿…狂抖除煞

神岡8月6日「送肉粽」！走高速公路送出海　專家：母湯啊！要迴避

小黃跨雙黃線超foodpanda還飆國罵　外送員怒吼：你差點撞死我！警方回應了

抓姦在床…人妻怒取「精液衛生紙」送驗！渣夫瞎扯：那是口水

台中前議長張宏年全家4人驚爆鉛中毒　議員兒指數高達88...可疑物化驗中

抓包女網友兵變劈腿　10分鐘硬上2次逼「抖內」2萬...渣男下場曝

文化部跟風「咩噗、像極了愛情」　推藝FUN券網哭：別再對126灑鹽了好嗎

李正皓斷言李眉蓁政見會「不樂觀」　對決王浩宇就被KO

28年妻變冷漠拒行房　他崩潰「聞內褲翻手機」13刀殺愛人…聽最後喘息聲不救！

廢物利用！回收鳳梨皮渣升級木寡糖　中正大學還申請了專利

獨／柯文哲獻聲錄製「電話催票」畫面曝　黨員大會拚8成出席率

坐輪椅也要拚經濟、做公益　盧秀燕花3倍券買9台彈珠台送親子館

《新西遊記8》開拍⋯網跪求「安宰賢回歸」　tvN回應了！

香港增149確診創新高！　「每天百人等入院」亞博方艙醫院將啟用

靠國旅扳回顏面！六合夜市店租腰斬後　緩步回升近1成

中職二軍／味全龍勝場追上兄弟　羅嘉仁奪今年二軍首勝

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

社會熱門新聞

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

彰化貨櫃車2死事故！男女夾困頭胸重創雙亡

起底「台中米娜」！戶外露出女王最重可判囚2年

快訊／卯澳灣引爆畫面曝光

酒駕衝紅燈！公路坦克撞殺奪2命畫面曝

遭性侵還逼角色扮演　她觸碰到水電工清醒了

家門外等公車　23歲護理師遭撞骨頭全斷

「台中米娜」吸粉2.8萬　帳號緊急關閉

即／羈押311天　連千毅「450萬交保」成功

卯澳灣發現13枚未爆彈！今上午就地引爆

掏空遠航35.9億　起訴張綱維與第一金董座

被押310天　連千毅「出N招」求交保

正妹遭剮刑殘殺破案！凶嫌妻震驚

更多熱門

相關新聞

國中棒球教練性侵球員　二審改判2年

國中棒球教練性侵球員　二審改判2年

桃園市某國中黃姓棒球助理教練，自2016年9月任教起，就涉嫌對多位學生摸、拉、打生殖器之性侵害行為，或者親、咬、臉等性騷擾行為。2位被害學生提告，其中一人法院認定被親、咬160次臉頰，還被抓生殖器。一審將黃男判刑4年，案經上訴，高等法院二審改將黃男判刑2年，並緩刑5年。可上訴。

遭長輩性侵...爸媽卻嫌丟臉！　她拍「裸露照」月入33萬

遭長輩性侵...爸媽卻嫌丟臉！　她拍「裸露照」月入33萬

休學後當學徒…她遭水電工5天硬上3次：想拿工資就聽話！

休學後當學徒…她遭水電工5天硬上3次：想拿工資就聽話！

國外女網友誆稱來台請男子代墊機票報警阻詐

國外女網友誆稱來台請男子代墊機票報警阻詐

女奧客砸店　掏胸誣賴被性侵

女奧客砸店　掏胸誣賴被性侵

關鍵字：

色男女網友性侵

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面