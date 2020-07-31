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24歲女老宅旁含恨慘死！「1個月3次巧遇」引殺意　駭人血滴子塵封18年

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▲▼24歲女孩深夜遇害。（圖／翻攝自海曙发布）

▲地面噴射的血跡。（圖／翻攝自海曙发布）

記者鄭思楠／綜合報導

寧波市公安局海曙分局2002年4月13日12時左右接到報警，在海曙區南郊路25號對面花叢裡發現一具女屍。經現場勘查後認定，這是一起強姦殺人案，隨後確認該受害者身分為24歲的周姓女子。死者被發現時，身上蓋著3塊木板。此外，小巷南端拐角處有一處長40公分的血跡，小巷中間地面上有點滴狀血跡分佈，從南端拐角處一路延續到北端。

綜合陸媒報導，案發現場位於南郊路與立交路之間的一條暗巷，周邊老宅林立。案件發生後，警方對現場進行多次勘查，提取相關痕跡物證，同時在周邊展開大規模排查。

現任海曙分局刑偵大隊副大隊長宋如浩說，「在現場，我們採集到各類物證10多件，但受限於當時的技術，在物證比對方面一直沒有進展。」他說道，調查這起命案的18年裡，很多警員對該案久久未破都深感遺憾，但都從來沒有放棄追兇過。

▲▼24歲女孩深夜遇害。（圖／翻攝自海曙发布）

▲案發現場。（圖／翻攝自海曙发布）

今年，警局決定對該案再次啟動調查，3月發現了一條重要線索，調查認為遠在甘肅蘭州的48歲董姓男子有重大作案嫌疑，於2020年7月18日將嫌疑人逮捕，終於得以祭亡者在天之靈了。

據董男供述，年輕時他去過很多城市，主要靠打工維持基本的生活，直至2002年，他離開廣東來到寧波，同年4月12日晚，他途經寧波市海曙區南郊路時遇到一個熟面孔，就是遇害者周女。

他回憶，那一個月裡他與受害者周女偶遇了兩三次，兩人也聊過天，事發那一晚，兩人再次相遇並結伴同行。沒想到，在經過南郊路25號時，董男心生歹意，將女孩硬拉到小巷裡，並強行與其發生關係。

事後，他擔心女孩會報警，於是便下手將對方勒死，並用就近的3塊木板將屍身掩蓋，隨後乘火車逃離寧波。

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▼兇手18年後落網。（圖／翻攝自海曙发布）

▲▼24歲女孩深夜遇害。（圖／翻攝自海曙发布）

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