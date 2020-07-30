國一男童被性侵！入睡時遭4名男同學「頂撞後面」胰臟炎亡　生殖器被嫌小

▲南韓某國一男學生遭宿舍室友性侵，最後胰臟癌不治身亡。（示意圖，非當事者／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓校園最近傳出一起人神共憤的同性性侵致死案！全羅南道靈光郡某間中學的宿舍，年僅國一的金泰翰（김태한，音譯）遭到至少4名男同學連續8天爬上身體磨蹭、強行抓陰莖自慰、發生肛交等類似性行為，加上母親數度遭言語羞辱，被迫承受龐大身心壓力，最後得到胰臟炎，送進加護病房3天後仍回天乏術。

根據韓媒《世界日報》，金泰翰6月10日至17日，連續8天遭到同寢室的4名男同學多次性侵。靈光郡教育支援廳指出，校方並未妥善安置被害男同學，將其與加害是有分離開來，才導致這場悲劇的發生。

金泰翰的父親28日接受CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》電訪時指出，校方與教育部、地方教育廳未妥善做好隔離措施，導致兒子生前被迫處於極度的不安與高壓環境中，且從兒子身亡後，加害同學、家長、校方連一句道歉也沒有。

金泰翰的父親引述兒子生前的描述，表示同寢室友以及其他房的同學晚上來房間玩時，曾問泰翰道，「你有沒有自慰過？」，之後該群加害者幾乎每天晚上10至12時都會互相發生性行為，不僅趁泰翰睡著時故意潑濕床單、洗澡時嘲笑泰翰生殖器尺寸過小，甚至爬上泰翰的背部磨蹭、強行肛交，發出恐怖的呻吟聲。

不僅如此，金泰翰的母親也遭這群同學以性暗示的口吻言語羞辱。

金泰翰的父親表示，兒子6月底時呼吸會喘、無法入眠，30日晚間因腹痛從睡夢中驚醒，送醫後發現胰臟炎指數達到800，3天後仍不治身亡。

金泰翰父親補充，兒子4月時曾在醫院進行抽血檢查，當時數據皆在正常範圍內。

▲23萬名網友響應青瓦台連署，要求校方給出合理交代。（圖／翻攝自青瓦台官網）

該起校園宿舍性侵案被媒體廣為報導後，點起南韓民眾的怒火，紛紛響應青瓦台官網的請願，要求校方給出合理交代、終結悲劇再度發生，至截稿前共有23萬名網友響應連署。

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