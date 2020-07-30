　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狼教練親、咬國中男臉頰160次還抓鳥　改判2年獲緩刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市陳姓收容人去年8月在台北監獄服刑時，在放風運動時，連續對2名男收容人伸手「抓鳥」，被依違反性騷擾罪嫌起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園黃姓棒球教練，對小球員猥褻、性侵遭判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市某國中黃姓棒球助理教練，自2016年9月任教起，就涉嫌對多位學生摸、拉、打生殖器之性侵害行為，或者親、咬、臉等性騷擾行為。2位被害學生提告，其中一人法院認定被親、咬160次臉頰，還被抓生殖器。一審將黃男判刑4年，案經上訴，高等法院二審改將黃男判刑2年，並緩刑5年，須支付公庫10萬元並提供240小時義務勞務。可上訴。

檢方起訴指出，黃男於2016年9月1日至2017年12月31日為止，在該國中擔任棒球隊助理教練。而他從當教練開始，就開始對小球員們性騷擾、性侵害。檢方指出，提出告訴的2名學生中，一人在2017年6月底某日下午1 時30分許，在學校劍道館2樓寢室內，黃男不顧被害學生的掙扎反抗，仍將其外褲及內褲脫掉，手握被害學生之生殖器上下滑動（俗稱打手槍），而為強制猥褻行為得逞。

另外一名被害學生更慘，檢方起訴認為，黃男任教期間內，有3次在寢室內不顧學生之反對，隔著學生之外褲，同以抓住學生之生殖器3、4秒，到學生將黃男之手撥開為止。另外他還對這名學生以每2、3天1次之頻率，在學校劍道館1樓、劍道館2樓寢室、劍道館2樓公共區域等地點，親、咬他的臉頰，涉嫌性騷擾行為至少160次。檢方因此提起公訴。

一審法院審理時，黃男與被害人達成和解，被害人撤回部分告訴，包含親咬臉頰160次部分，以及多次環抱、親吻臉頰部分。至於打手槍與抓生殖器部分，黃男認罪，法院一審將他判刑4年。案經上訴，高等法院二審於30日宣判，改將黃男判刑2年，並緩刑5年。可上訴。

此外黃男的行為，也被監察委員盯上，並對校方提出糾正。監察院發布新聞稿指出，「黃男涉嫌對7位學生為摸、親、捏、拉或打生殖器之性侵害行為，對22位學生為親、咬、摸或捏臉、手臂、背或肩膀等性騷擾行為。……（校方）知悉黃教練疑似有抓咬學生、親吻臉頰或拍裸照等校園性騷擾行為，卻未依法通報，均核有違失。」

ET快訊
董事長自願放棄「25萬月薪」　改領23800元基本工資
蕾菈「床上運動片」網路瘋傳！　本人暴怒還原真相
集團董娘懷疑女總經理是小三　貼公告「狗與林OO不得進公司」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南工安意外！工程師跌倒…慘遭鋼筋「貫穿頸部」送醫搶救中　

高雄男凌晨持刀搶檳榔攤得手1萬6　10小時落網剩4100元

首宗教材書商間諜戰！工程師涉領「翰林」薪水幫「南一」研發教學系統遭搜索　

快訊／貢寮台二丙線「2車對撞成廢鐵」　5人受傷急送醫

5歲男童玩套環卡左手食指　幼兒園老師求助警消…再晚恐截肢

賭博遊戲「妞妞」藏民宅！2火辣女荷官「輪番上陣」...露肩香艷直播

一份三倍券賣2500…他臉書上秒喊：我4份都收！轉頭卻遭「已讀不回+封鎖」

找來「7名外國辣妹」幫壞...私娼寮老闆一次賺500！房內散落保險套　下場曝

搞大陪酒妹肚子！人夫喊「想租砲房」　妻秒斬8年婚…心碎曝：小姑全知情

狼教練親、咬國中男臉頰160次還抓鳥　改判2年獲緩刑

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

快訊／台南工安意外！工程師跌倒…慘遭鋼筋「貫穿頸部」送醫搶救中　

高雄男凌晨持刀搶檳榔攤得手1萬6　10小時落網剩4100元

首宗教材書商間諜戰！工程師涉領「翰林」薪水幫「南一」研發教學系統遭搜索　

快訊／貢寮台二丙線「2車對撞成廢鐵」　5人受傷急送醫

5歲男童玩套環卡左手食指　幼兒園老師求助警消…再晚恐截肢

賭博遊戲「妞妞」藏民宅！2火辣女荷官「輪番上陣」...露肩香艷直播

一份三倍券賣2500…他臉書上秒喊：我4份都收！轉頭卻遭「已讀不回+封鎖」

找來「7名外國辣妹」幫壞...私娼寮老闆一次賺500！房內散落保險套　下場曝

搞大陪酒妹肚子！人夫喊「想租砲房」　妻秒斬8年婚…心碎曝：小姑全知情

狼教練親、咬國中男臉頰160次還抓鳥　改判2年獲緩刑

苗栗第一！東方美人茶與秋黃梨評鑑頒獎　徐耀昌：將配合打開行銷通路　

快訊／台南工安意外！工程師跌倒…慘遭鋼筋「貫穿頸部」送醫搶救中　

虎鯨一路追殺「口中含小寶寶」　海獺跳船向人類求救驚險逃死！

富邦盃少棒／桃園內戰仁善勝出　范博超強心臟把關很ok

財政部小編用「流行梗」 創作沒中發票的詩「像極了愛情」　原創者親自留言

高雄男凌晨持刀搶檳榔攤得手1萬6　10小時落網剩4100元

黃明志愛奶茶口味保險套「我用量大」　洩與正妹造型師婚事進度

大吉大利，今晚吃雞！YAMAHA「T7 Concept」現身手遊搶先騎

封膜沒撕開！戲精汪點耳液「假動作甩頭」　她被騙3天跪了

艾美獎確定舉辦「線上頒獎典禮」防疫　主辦單位保證：絕對有史以來最難忘的一屆

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

彰化貨櫃車2死事故！男女夾困頭胸重創雙亡

起底「台中米娜」！戶外露出女王最重可判囚2年

快訊／卯澳灣引爆畫面曝光

遭性侵還逼角色扮演　她觸碰到水電工清醒了

酒駕衝紅燈！公路坦克撞殺奪2命畫面曝

家門外等公車　23歲護理師遭撞骨頭全斷

「台中米娜」吸粉2.8萬　帳號緊急關閉

即／羈押311天　連千毅「450萬交保」成功

卯澳灣發現13枚未爆彈！今上午就地引爆

掏空遠航35.9億　起訴張綱維與第一金董座

正妹遭剮刑殘殺破案！凶嫌妻震驚

被押310天　連千毅「出N招」求交保

更多熱門

相關新聞

遭長輩性侵...爸媽卻嫌丟臉！　她拍「裸露照」月入33萬

遭長輩性侵...爸媽卻嫌丟臉！　她拍「裸露照」月入33萬

湖北宜昌一名女網友透露，10歲遭到家長長被性侵，但爸媽卻嫌她丟臉，也沒有報警，16歲被送出國念書後，過一陣子生活費也被切斷，只能自己打工賺錢，最後開始當福利姬，拍攝大尺度照片，每月最高可月入5-8萬人民幣（約21-33.6萬元新台幣）。

休學後當學徒…她遭水電工5天硬上3次：想拿工資就聽話！

休學後當學徒…她遭水電工5天硬上3次：想拿工資就聽話！

「被瞪一眼」持棒打1死1傷　重判18年

「被瞪一眼」持棒打1死1傷　重判18年

更生人幸運草市集拼振興經濟

更生人幸運草市集拼振興經濟

女奧客砸店　掏胸誣賴被性侵

女奧客砸店　掏胸誣賴被性侵

關鍵字：

法律人權棒球教練國中男判刑抓鳥性侵高等法院二審性騷擾

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

彰化貨櫃車2死事故！男女夾困頭胸重創雙亡

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面