狼教練親、咬國中男臉頰160次還抓鳥　改判2年獲緩刑

▲桃園黃姓棒球教練，對小球員猥褻、性侵遭判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市某國中黃姓棒球助理教練，自2016年9月任教起，就涉嫌對多位學生摸、拉、打生殖器之性侵害行為，或者親、咬、臉等性騷擾行為。2位被害學生提告，其中一人法院認定被親、咬160次臉頰，還被抓生殖器。一審將黃男判刑4年，案經上訴，高等法院二審改將黃男判刑2年，並緩刑5年，須支付公庫10萬元並提供240小時義務勞務。可上訴。

檢方起訴指出，黃男於2016年9月1日至2017年12月31日為止，在該國中擔任棒球隊助理教練。而他從當教練開始，就開始對小球員們性騷擾、性侵害。檢方指出，提出告訴的2名學生中，一人在2017年6月底某日下午1 時30分許，在學校劍道館2樓寢室內，黃男不顧被害學生的掙扎反抗，仍將其外褲及內褲脫掉，手握被害學生之生殖器上下滑動（俗稱打手槍），而為強制猥褻行為得逞。

另外一名被害學生更慘，檢方起訴認為，黃男任教期間內，有3次在寢室內不顧學生之反對，隔著學生之外褲，同以抓住學生之生殖器3、4秒，到學生將黃男之手撥開為止。另外他還對這名學生以每2、3天1次之頻率，在學校劍道館1樓、劍道館2樓寢室、劍道館2樓公共區域等地點，親、咬他的臉頰，涉嫌性騷擾行為至少160次。檢方因此提起公訴。

一審法院審理時，黃男與被害人達成和解，被害人撤回部分告訴，包含親咬臉頰160次部分，以及多次環抱、親吻臉頰部分。至於打手槍與抓生殖器部分，黃男認罪，法院一審將他判刑4年。案經上訴，高等法院二審於30日宣判，改將黃男判刑2年，並緩刑5年。可上訴。

此外黃男的行為，也被監察委員盯上，並對校方提出糾正。監察院發布新聞稿指出，「黃男涉嫌對7位學生為摸、親、捏、拉或打生殖器之性侵害行為，對22位學生為親、咬、摸或捏臉、手臂、背或肩膀等性騷擾行為。……（校方）知悉黃教練疑似有抓咬學生、親吻臉頰或拍裸照等校園性騷擾行為，卻未依法通報，均核有違失。」