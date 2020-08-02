快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一影響最劇」　發陸警？氣象局回應了

▲氣象局觀測，哈格比今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東方約490公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

哈格比海警發布！中央氣象局今天（2日）清晨5時半發布今年第4號颱風「哈格比」（Hagupit）颱風海上颱風警報。氣象局預報員王品翔表示，哈格比周一距離台灣相對最近，影響最明顯，各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中北台灣、東北部有局部大雨或豪雨發生機率，至於會不會發布陸上颱風警報還要再觀察。

▼哈格比第一報警報單。（圖／氣象局）

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氣象局觀測，哈格比中心氣壓1000百帕，以每小時15公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺（即每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。氣象局預測，哈格比周一清晨5時中心位置在宜蘭的東方約190公里海面上。

氣象局指出，颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，台灣東北部海面及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東半部白天受到颱風外圍水氣影響，有短暫陣雨，西半部、各地山區午後有短時大雨或豪雨發生機率；晚上颱風更接近，北部傍晚開始有短暫陣雨或雷雨，越晚雨越大，其中又以大台北、基隆北海岸最為明顯。

▼王品翔說，哈格比周一距離台灣相對最近，影響最明顯。（圖／氣象局）

王品翔表示，哈格比朝西北西方向往台灣東北方海面接近，所處環境有利於強度發展，至於會不會到輕度颱風上限或中度颱風下限，則還要再觀察，而會不會發陸警也要再看。

王品翔說，哈格比周一距離台灣相對最近，影響最明顯，各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中北台灣、東北部有局部大雨或豪雨；下半天颱風北上往東海前進，但環境偏南風，至周二上半天，各地雲量較多。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔提醒，周二中南部、東南部要注意颱風尾巴帶上來的水氣，有局部短暫陣雨或雷雨，不排除局部大雨；另外，西半部、各地山區午後有局部大雨或豪雨。

王品翔指出，周三至周六太平洋高壓西伸，天氣較穩定，各地白天多雲到晴，但因吹偏南風，東部、東南部有局部短暫陣雨，各地午後有雷陣雨。至於今年第3號颱風「辛樂克」，他表示，將進入中南半島，對台灣沒有影響。

▼辛樂克颱風對台灣沒影響。（圖／氣象局）