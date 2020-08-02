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影／不排除發陸警！哈格比將掠過今晚~明晨最近　海警持續「降雨熱區曝」

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記者賴文萱／台北報導

今年第4號颱風哈格比持續朝台灣東北邊外海逼近，氣象局今（2）日清晨已發布海上颱風警報，提醒將對東北部海面及北部海面構成威脅。氣象局指出，哈格比以今天深夜至明天上午離台灣最近，入夜後北台灣將有明顯雨勢，明一整天迎風面北台灣、宜蘭以及西半部都要留意有大雨、豪雨發生。

▲▼哈格比颱風。（圖／中央氣象局）

▲哈格比颱風海警發布。（圖／中央氣象局）

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▲▼0802哈格比颱風0800預報。（圖／中央氣象局）

▲哈格比颱風0800預報。（圖／中央氣象局）

▲▼氣象局預發海警,資深預報員徐仲毅說明。（圖／記者徐斌慎攝）

▲氣象局資深預報員徐仲毅說明哈格比最新動態。（圖／記者徐斌慎攝）

氣象局持續發布哈格比海警，2日8時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約450公里之海面上，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行。其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，因此，台灣東北部海面及北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象預報員徐仲毅表示，哈格比颱風未來路徑預估會經過東北部近海後，逐漸進入中國大陸，以今晚到明天白天最接近。今天白天各地仍高溫炎熱，北部甚至有36度以上高溫發生機會，但全台都要留意午後雷陣雨發生，其中，各地山區、中南部地區可能出現短時大雨或豪雨。

▲▼氣象局預發海警,資深預報員徐仲毅說明。（圖／記者徐斌慎攝）

▲今日受影響的雨區曝光。（圖／記者徐斌慎攝）

在颱風強度部分，目前哈格比仍是輕度颱風，但因為結構還在整合，在接近台灣的過程中，還是有稍增強的機會，可能達輕颱上限；颱風路徑預報因有不確定性，雖是以海警機率高，但因為颱風已經相當接近台灣陸地，如果太平洋高壓勢力比預期強，路徑可能會再偏西，不排除發布陸警。

▲▼0802哈格比颱風0800預報。（圖／中央氣象局）

▲哈格比颱風0800預報。（圖／中央氣象局）

隨著颱風接近，晚上之後在颱風附近的北部、東北部降雨機率提高外，西南風逐漸增強，中南部也會有明顯降雨。明天白天是影響降雨最明顯一天，北部、東北部地區，降雨機率除比今天高，西半部、東北部也可能出現局部大雨或豪雨。

颱風遠離後，周二仍受到低壓帶影響，各地天氣也不穩，一直要到周三、四之後，才會恢復夏季午後雷陣雨天氣型態。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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