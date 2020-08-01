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「城隍爺秘書長」陰陽司公出龕　2020竹塹中元城隍祭正式開跑

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▲「城隍爺秘書長」陰陽司公出龕　2020竹塹中元城隍祭正式開跑。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲一年一度的竹塹中元城隍祭正式開跑！（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「2020竹塹中元城隍祭」將於8月18日熱烈展開，廟方在上午將「城隍爺的秘書長」陰陽司公請出神龕，準備農曆7月1日的「揪團夯枷、消災解厄」活動，因武漢肺炎影響，今年取消以往城隍爺到外縣市的啟航活動，改為線上直播陰陽司公出神龕，為竹塹中元城隍祭提前暖身。

林智堅市長表示，都城隍廟建廟兩百多年來，保存許多珍貴的傳統文化與儀式，為預告「竹塹中元城隍祭」開跑，其中最具代表性的「夯枷」已經開放報名，今年誠摯邀請市民參與北台灣最大的宗教盛事。「夯枷」已經流傳160年餘年、深深融入市民生活，至今仍遵循古禮，是新竹市民俗類唯一的「無形文化資產」，市府團隊六年來全力支持祭典舉辦，就是要推廣並傳承珍貴的在地文化。

▲「城隍爺秘書長」陰陽司公出龕　2020竹塹中元城隍祭正式開跑。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲廟方在上午將「城隍爺的秘書長」陰陽司公請出神龕，準備農曆7月1日的「揪團夯枷、消災解厄」活動。

新竹都城隍廟鄭耕亞總幹事表示，陰陽司公是「夯枷」的代表性人物，每年農曆6月12是請出神龕日子，農曆7月初1將前往北壇駐駕，7月15再隨新竹都城隍公爺回駕，透過一年一度的「夯枷」活動，象徵贖清自身罪惡，同時也化解前世累積的孽障，呼籲全國民眾有機會的話一定要來新竹走走，一同參與宗教盛典。

新竹都城隍廟為全台唯一的省級城隍廟，每年農曆7月均會遵循古禮，舉辦傳承百餘年的「竹塹中元城隍祭」，祈求國泰民安、風調雨順，是新竹市最具代表性的無形文化資產之一。今年因武漢肺炎影響，取消了城隍爺到外縣市的啟航活動，特別邀請「寶島神很大」為大家線上直播陰陽司公出神龕，提前為「2020竹塹中元城隍祭」暖身。

▲「城隍爺秘書長」陰陽司公出龕　2020竹塹中元城隍祭正式開跑。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲今年竹塹中元城隍祭也有推出四款紀念明信片，民眾可撥空至新竹都城隍廟服務台、市府一樓服務台、三區區公所服務台免費領取。

2020竹塹中元城隍祭「揪團夯枷、消災解厄」已經正式開放報名，新竹市政府與新竹都城隍廟共同合作，特別推出了專屬線上報名者的「限時好禮」！只要於8月12日晚上24時前，線上報名並繳費成功者，就有機會抽到精美好禮。報名網址：https://2020duchenghuang.hccg.gov.tw，詳情請洽新竹市新鮮事或新竹都城隍廟官方粉絲團。

除此之外，今年竹塹中元城隍祭也有推出四款紀念明信片，民眾可撥空至新竹都城隍廟服務台、市府一樓服務台、三區區公所服務台免費領取，數量有限，以免向隅。

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