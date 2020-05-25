城隍廟香腸伯「肝只剩一半」…兒女相繼罹癌亡！妻腦出血手顫抖：好怕變老

▲香腸嫂（綠衣者）幾年前被診斷出腦出血，開完刀後未改善，血塊壓迫到神經，雖出現多種症狀，但她仍堅持每天擺攤，還好最近有小孫子幫忙。

圖、文／CTWANT

不少在地新竹人一定都知道，城隍廟外頭有一攤炭烤香腸攤，一對高齡老夫妻為了養家，幾乎全年無休，忍著高溫、油煙，賣了20多年的香腸；怕癱瘓的兒子沒人照顧，夫妻倆將不良於行的小兒子留在一旁照顧。香腸伯長男、長女因癌症早逝、么兒又車禍癱瘓，悲慘的故事令人動容，但更觸人心弦的是，記者採訪當天是香腸嫂最後一天擺攤，因她腦中的血塊壓迫到神經，隔日必須開刀住院一段時間，為了照料癱兒的生活，她告訴自己要在最短時間內好起來，才能夠繼續工作賺錢。

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75歲的香腸嫂，幾年前因偏頭痛求助醫生，卻發現腦中出現血塊，且壓迫到神經，經過一次開刀治療後，情況雖好轉，但最近香腸嫂的又開始頭痛，且雙手不自覺抖動，經過醫院檢查才知道，腦出血的情形加劇，必須即刻動刀。

▲老夫妻結婚以來每天夫唱婦隨，兩人一起走遍全台灣擺攤賣香腸。（圖／香腸伯提供）

香腸嫂皺著眉頭，一邊摸著自己的白髮，「我實在很怕自己變老，老了沒辦法工作，該怎麼照顧我的兒子？」她低著頭，看著自己不斷顫抖的雙手，嘴裡不斷呢喃著：「該怎麼辦…」香腸嫂自知年紀大、開腦手術具一定風險，若是一不小心，就有腦死的可能，但她仍要試試看，因為若放棄治療，就沒辦法繼續陪伴癱瘓的兒子，一旁烤著香腸的香腸伯轉過身連忙安慰：「牽手ㄟ，明天我跟兒子會陪你去醫院，不要擔心。」香腸嫂這才彷彿放心的點了下頭。

香腸伯表示，他早已看淡生死離別，因為一生已經經歷太多痛苦的事。香腸伯從年輕時就在家鄉南投賣烤香腸，在金門當完兵後娶了香腸嫂，兩人到處擺攤賣烤香腸，生活不算寬裕，但至少一家6口幸福美滿。

▲香腸伯與香腸嫂騎著三輪車四處擺攤，已經賣了半輩子的烤香腸。

直到2004年時他罹患癌症，經過多達6次的化療，才將病情控制住，但後來又發現癌細胞擴散至肝、膽，經手術切除一半的肝才保住一命；接著大兒子、大女兒分別因肝癌及腦癌相繼病逝，當時一家愁雲慘霧，老夫妻不僅要擔心自己與小兒子的生活，還要籌措喪葬費，面對命運的捉弄，夫妻倆未曾氣餒，反而更咬緊牙根反抗，堅持全年無休、不管颳風下雨，在城隍廟外頭，永遠都有炭烤香腸味飄香。

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