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公仔迷偷竊交保再犯案「全島偷到爽」　金門人噴怒火：斷手腳送城隍廟！

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記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金門縣的抓娃娃機店24小時經營，無人看守，結果有一位張姓男子對娃娃公仔有收藏偏好，利用夾娃娃機店無人看管，從金城鎮一路偷到金湖鎮，最後金湖警方據報循線查獲，依竊盜罪嫌移送法辦，不過這名男子的偷竊行為被po到網路上，當地居民相當不滿，認為金門這個治安最好的地方，竟然有這種破壞和諧的，「看來要斷他手送去城隍廟。」

▲金門一名張姓公仔迷，才剛交保又偷，惹怒當地居民 。（圖／記者林名揚帆翻攝）

▲金門一名張姓公仔迷，才剛交保又偷，惹怒當地居民 。（圖／記者林名揚帆翻攝）

▲金門一名張姓公仔迷，才剛交保又偷，惹怒當地居民 。（圖／記者林名揚帆翻攝）

▲金門一名張姓公仔迷，才剛交保又偷，惹怒當地居民 。（圖／記者林名揚帆翻攝）

▲金門一名張姓公仔迷，才剛交保又偷，惹怒當地居民 。（圖／記者林名揚帆翻攝）

▲金門一名張姓公仔迷，才剛交保又偷，惹怒當地居民 。（圖／記者林名揚帆翻攝）

日前一名陳姓男子在臉書《靠北金門》中貼文，有一位「阿伯」在金城地區行竊娃娃機店物品，剛被警方查獲不久，又跑到金湖地區以相同手法行竊。金湖分局據報，立即加強夜間巡邏，並通知陳姓被害人了解後，確認店內失竊3盒精裝公仔，隨即循線通知張姓男子到案說明，查明他果然另涉金城鎮多起娃娃機店竊案，7日剛被查獲送辦，才幾天又跑到山外行竊。全案調查完竣後依觸犯刑法竊盜罪嫌移送金門地檢署偵辦。

這名張姓男子的行為惹怒金門人，就有網友表示，「影響金門這個治安最好，家門不用鎖，鑰匙不用拔的地方竟然有這種破壞和諧的，看來要斷他手送去城隍廟。」

▲金門一名張姓公仔迷，才剛交保又偷，惹怒當地居民 。（圖／記者林名揚帆翻攝）

▲金門一名張姓公仔迷，才剛交保又偷，惹怒當地居民 。（圖／記者林名揚帆翻攝）

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