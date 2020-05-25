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兒出車禍全身慘癱！　城隍廟香腸伯藏洋蔥：會做到沒辦法那天

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香腸伯為了養家，帶著生病的妻子與癱瘓的兒子在新竹城隍廟前擺攤。（圖／黃威彬攝）

▲香腸伯為了養家，帶著生病的妻子與癱瘓的兒子在新竹城隍廟前擺攤。

圖、文／CTWANT

新竹城隍廟外有一對香腸老夫妻帶著癱瘓的兒子擺攤賣香腸，一擺就是20多年，背後原來有洋蔥。26年前，倆人的小兒子出車禍導致全身癱瘓，為了救治兒子倆夫妻散盡家產，靠著賣香腸養活全家，然而，人生的考驗卻未停歇，香腸伯先罹患癌症、大兒子與大女兒相繼離世、香腸嫂日前又腦出血，但種種艱難未打倒夫妻倆，他們仍積極面對人生：「為了孩子，我們會做到沒辦法再做的那天。」

初夏的傍晚，新竹城隍廟商圈明亮喧囂，廟外一隅，九降風颳送一股濃濃炭烤味，一輛老舊攤車上掛著滿滿的香腸串，頭髮灰白的老夫妻站在攤子旁，香腸伯被濃煙熏得只能瞇著眼，他粗糙的手上拿著夾子，不停翻動碳火上的香腸；一旁的妻子則曲著身，以湯匙一口一口地將飯菜送入癱瘓兒的嘴裡，自己則趁空擋扒了幾口飯。絢爛的城市街景，對比小攤車上僅有的一小盞燈，形成強烈的對比衝擊，一條馬路兩個世界。

香腸伯育有2兒2女，原本家庭不寬裕但也幸福美滿，沒想到先是小兒子車禍造成全身癱瘓，大兒子與大女兒也罹癌相繼過世。（圖／香腸伯提供）

▲香腸伯育有2兒2女，原本家庭不寬裕但也幸福美滿，沒想到先是小兒子車禍造成全身癱瘓，大兒子與大女兒也罹癌相繼過世。（圖／香腸伯提供）

77歲的香腸伯與小他2歲的香腸嫂結褵半世紀，2人從年輕時便開始烤香腸，從最早期踩著腳踏車全台四處叫賣，到自行改裝打擋機車固定在城隍廟外擺攤，夫妻倆無論天晴陰雨，幾乎全年無休，香腸嫂笑著說：「以前年輕體力好，全台灣我們幾乎都擺過攤。」

但26年前，當時年僅19歲的小兒子卻在上班途中出了車禍傷及頸椎，導致全身癱瘓，兩夫妻為了治療兒子，散盡所有家產，用盡一切辦法，都無法讓兒子復原，為了過活，夫妻倆比年輕時更打拼，無論颳風下雨，都會帶著癱瘓的小兒子準時出現在城隍廟外擺攤做生意。

【城隍廟香腸伯1】抗癌養癱兒顧病妻「做到沒辦法那天」

▲ 還好這一年小孫子（黑衣者）體恤祖父母辛苦賺錢，每天都陪同一起擺攤，讓兩老相當欣慰。

癱瘓的小兒子生活起居沒人照顧，就連小解也是個大問題，夫妻倆曾看過兒子想要如廁，卻跌的全身是傷，簡直心疼極了，因此無論去到哪兒都帶著他。平常夫妻擺攤，小兒子就坐在椅子上，歪著頭看父母忙著，20幾年如一日，香腸伯說：「為了孩子，我會做到沒辦法再做的那天。」

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