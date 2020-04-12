城隍廟旁偷錢！新竹女「摸走香腸阿婆1000元」　他目睹氣炸：才剛出來就被搶

▲老夫婦隔天繼續出來擺攤賺錢。圖中騎士非當事人。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

許多小攤販都是年長的老夫妻在經營，每天賺的收入可能只夠應付生活支出，想不到竟然還有不肖人士盯上他們的錢。一名網友表示，昨天他在新竹城隍廟附近的香腸攤，目睹一樁女子偷錢案，對方收了阿婆的找錢後，還偷偷將原本該付的1000元抽走並放回口袋，不僅拿了一條免費香腸，還多搶到近千元的找零。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當時他親眼目睹女子買香腸過程，她先是拿出1000元紙鈔付款，阿婆隨即找了900多元給對方，想不到女子接過找錢後，迅速把壓在盒子下的1000元抽走，阿婆驚覺被搶，立即向對方要回1000元，想不到女子竟強辯「這是我的錢」，下秒便趕快逃離現場，留下來不及反應的阿婆呆愣原地。

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▲女子收完找錢後，又將剛付的1000元偷拿回來。（示意圖／記者林悅攝）



原PO目擊整個過程，但女子心虛地趕緊逃走，他也來不及追上對方，只好將整個事件PO到網路，希望該名女子看到後能趕快自首，將1000元還給香腸阿婆，「真的很火大，阿婆才剛出來做生意就被搶了1000。」

網友回應，「城隍爺有在看唷」、「會有現世報的～太惡劣了！連老人家辛苦錢也騙」、「祝這種欺騙弱勢老人家的雜碎衰運連連啦！」當地人透露，這對老夫婦平時會帶著身障兒子一起顧攤，一家人腳踏實地賺錢，偷錢的女子實在不應該，「阿公阿嬤辛苦賣香腸是為了照顧身障的兒子 ，好手好腳的這點錢也貪，遲早被老天爺收了！」