放「李登輝倦容照」遭網批評　柯文哲曝「歷史意義」：是最後一張合照…





▲柯文哲於李登輝過世後，在臉書上PO出兩人合照，但由於李登輝穿著睡衣、一臉倦容，使柯文哲遭到部分網友批評。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝7月30日晚間7時24分辭世，台北市長柯文哲於第一時間在臉書PO文，但放上了一張李登輝穿睡衣的倦容照片，引發部分網友質疑不妥。對此，柯文哲1日透露該張照片的價值，原來是兩人最後一張合照。

柯文哲1日出席校長布達典禮，針對放李登輝倦容照，他在會後接受媒體聯訪時表示，「那個是我跟李總統最後合照的照片，當時他身體不太好，最後一張照片就是那張，那張有紀念價值、歷史意義的。」

至於李登輝對他最大的影響？柯文哲笑稱，「我不可以告訴你們…呵呵呵！這個還沒…算了，我跟李總統很多…這種不要跟你們講的。」

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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