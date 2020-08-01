李登輝辭世　母校康乃爾大學刊登訃告肯定成就

▲▼前總統李登輝。（圖／路透，下同）

文／中央社

前總統李登輝病逝，母校康乃爾大學今天刊登訃告，指李登輝引領台灣邁向繁榮民主。校長波拉克說，李登輝以身為康乃爾人為榮，求學時追求學術卓越，為台灣學生樹立典範。

李登輝2月進食嗆咳後送醫，住院近半年期間反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，7月30日病逝台北榮民總醫院，享耆壽98歲。

李登輝1965年赴康乃爾大學（Cornell University ）攻讀農業經濟博士，1968年提出論文後返台。他於1988年繼任總統，1995年重返康大，以「民之所欲，長 在我心」為題發表演說，首次提出「中華民國在台灣」國家定位。

康大訃告以「台灣首位民選總統」稱呼李登輝，指他協助帶領台灣邁向繁榮與民主。康大校長波拉克（Martha E. Pollack）表示：「 他（李登輝）以自稱康乃爾人為榮，致力追求學術卓越 ，為好幾代的台灣學生樹立榜樣－其中許多人受到啟發，跟隨他的腳步到康大求學。」總統蔡英文就是其中之一。蔡總統1980年取得康乃爾法學院法學碩士學位，2016年當選總統。

李登輝博士論文聚焦1895年至1960年台灣城鄉之間收入與資本投資轉移，1968年獲美國農學會（American Agricultural Association）傑出論文獎，之後由康乃爾大學出版社出版。1995年6月，李登輝訪問美國，獲邀在康大年度歐 林講座（Olin Lecture）發表演說。這趟訪美之旅當時導致美中關係緊張。

訃告提到，時任康大校長羅茲（Frank H.T. Rhodes）歡迎李登輝到訪時說：「對台灣、民主與康大來說，今天是重要的一天。」李登輝在「民之所欲，長在我心」演說中表示，在康大求學期間，美國社會歷經民權運動與反越戰風潮的 動盪，民主制度仍屹立不搖，讓他深刻體認，充分的民主是促進社會和平轉變的動力，也成為他返台後決心加速台灣社會全面民主化的信念泉源。

他當時說，台灣人民經由政治改革與經濟發展累積的智慧結晶，形成「台灣經驗」。台灣數十年來經濟、政治與社會轉型帶來的意義，將對亞太地區未來發展與世界和平產生深遠影響。李登輝卸任總統後，2001年再度訪問康大，當時美中關係不像他首次重返康大時那麼緊張。

康大中美關係史研究講座教授陳兼表示，後世記得 的李登輝，將是一位對台灣民主轉型發揮重要作用、形塑台灣與中國大陸脫離軌跡的領袖，「歷史將會有公評 」。