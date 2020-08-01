李登輝病逝前未赴北榮探視　柯文哲：把最後時間留給家屬





▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝7月30日晚間7時24分辭世，日前傳出病危時，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等政壇人物分別前往北榮探視；但台北市長柯文哲當時卻未前往探視，到李登輝辭世後才前往致意。對此，柯文哲1日受訪時表示，要把最後的時間留給李登輝家屬。

關於在李登輝病危前並未探視，而是到李登輝辭世後才前往致意，柯文哲1日出席校長布達典禮，會後接受媒體聯訪時提到，自己是醫生，特別是這種「VIP」在醫學中心，坦白講他知道李登輝最後還是太辛苦了，沒有醫生敢決定拔管，所以最後沒有選擇去看對方，因為那是死亡的過程，想說就把最後時間留給家屬。

柯文哲表示，李登輝過世後他去現場，第一個是向醫療團隊致意，另一個是要看警察佈置，因為事情突然發生，整個北投分局維安複雜，所以要保安大隊也去支援，並給基層員工打氣。

至於李登輝對他最大的影響？柯文哲笑說，「我不可以告訴你們…呵呵呵！這個還沒…算了，我跟李總統很多…這種不要跟你們講的。」

另外，關於他臉書放了一張李登輝的合照，結果被網友批評選擇了一張李登輝很差的照片，柯文哲說，「那個是我跟李總統最後合照的照片，當時他身體不太好，最後一張照片就是那張，那張有紀念價值、歷史意義的。」

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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